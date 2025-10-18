بازار پاییزی میوه قم در سکوتی فرو رفته که نه از نبود محصول، بلکه از نبود قدرت خرید مردم حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـ در فصل پاییز، بازار میوه در قم حال و هوای دیگری دارد؛ نه از رنگارنگی انار و خرمالو خبری هست، نه از شور خرید در مغازههای میوهفروشی. قیمتها سر به فلک کشیدهاند و مردم، با نگاههای خالی، از کنار سبدهای پر اما بیمشتری عبور میکنند.
در بازدید میدانی خبرنگار ما از میدان مرکزی میوه و ترهبار قم، خلوتی مغازهها، نگاههای مردد خریداران، و سبدهای پر اما بیمشتری، تصویری از وضعیت بازار میوه در فصل پاییز را ترسیم می کند. در حالی که انار، خرمالو و سیب پاییزی در ویترینها چیده شدهاند، بسیاری از شهروندان تنها به تماشای قیمتها بسنده میکنند.
بر اساس گزارشهای رسمی از اتحادیه میوه و ترهبار قم، قیمت برخی اقلام مانند خیار، کیوی و شلیل نسبت به ماه گذشته تا ۵۰ درصد افزایش داشتهاند.
کاهش قدرت خرید میوه
زن میانسال، ایستاده کنار یک میوهفروشی «قبلاً جعبهای سیب میخریدیم برای بچهها، حالا باید یک سیب رو چهار قسمت کنیم که همه بچههام بخورن. این دیگه اسمش زندگیه؟»
دانشجو: «ما تو خوابگاه یه بشقاب میوه میخریم، بین پنج نفر تقسیم میکنیم. سهم من یه قاچ پرتقاله. ولی خب، ویتامین سیه دیگه!»
«کالا برگ الکترونیک برای میوه هم بدهید!»
در خیابان صفائیه، پیرمردی کنار یک میوهفروشی خلوت ایستاده و با طعنه میگوید: کالا برگ دادن برای برنج و روغن خوبه، ولی ما خرمالو رو باید قسطی بخریم؟!
میوه هست، مشتری نیست
فروشنده میوه در خیابان صفائیه: میوه هست، مشتری نیست. مردم میان، نگاه میکنن، آه میکشن، میرن. ما هم شرمنده میشیم، هم ضرر میکنیم.
در پی افزایش چشمگیر قیمت میوه در قم و گلایههای مردمی از حذف تدریجی آن از سبد غذایی خانوار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفتوگویی اختصاصی، ضمن تشریح دلایل گرانی، از برنامههای نظارتی و اصلاحی این سازمان برای کنترل بازار و حمایت از مصرفکنندگان خبر داد.
سجاد چهرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم، در پاسخ به انتقادات مردمی درباره گرانی میوه، تأکید کرد کرد:حذف میوه از سفره مردم قابل قبول نیست و کاهش مصرف را ناشی از افت قدرت خرید خانوارها دانست.
او افزود: حجم ورود میوه به بازار استان نشان میدهد که مصرف حذف نشده، بلکه الگوی خرید تغییر کرده است. تولید میوه در کشور امسال افزایش داشته و جز مواردی مانند سیب درختی که به دلیل خسارتهای اقلیمی آسیب دیده، سایر اقلام به وفور در میادین عرضه میشوند.
دلایل گرانی: از خشکسالی تا هزینههای حملونقل
چهرگانی افزایش قیمت میوه را نتیجه مستقیم افزایش هزینههای تولید، حملونقل، نهادهها و گرمای بیسابقه دانست.
او گفت: در برخی مناطق تولید سیب، تا ۸۰ درصد کاهش محصول داشتهایم. همچنین اختلاف قیمت بین میدان مرکزی و مغازههای سطح شهر به دلیل تورم، اجارهبها، حاملهای انرژی و هزینههای معیشتی فروشندگان، به شدت افزایش یافته است.
کالابرگ میوه؟ تصمیم با وزارت رفاه
در پاسخ به مطالبه شهروندان برای اختصاص کالابرگ الکترونیک به میوه، چهرگانی گفت: این موضوع در اختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و سازمان جهاد کشاورزی نقشی در تصمیمگیری ندارد.
نظارت چندلایه بر بازار
او درباره نظارت بر بازار میوه توضیح داد: نظارت بر مراکز عمدهفروشی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و خردهفروشیها توسط سازمان صمت و تعزیرات حکومتی کنترل میشوند.
برنامههای اصلاحی: از روستا بازار تا میادین جدید
چهرگانی از آغاز فرآیند خرید و ذخیرهسازی میوه برای ایام پایانی سال خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت روستا بازارها برای عرضه مستقیم کالاهای کشاورزی در حال اجراست. همچنین تا ۲۲ بهمن، هشت میدان عرضه مستقیم کالا در استان افتتاح خواهد شد که مشابه سازمان میادین تهران عمل خواهند کرد.
قیمت مصوب؟ چالشهای اجرایی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم تأکید کرد ؛ میوه قیمت مصوب ندارد و تابع عرضه و تقاضاست.
او افزود: تعیین قیمت روزانه، کیفیت متغیر میوهها و همکاری اصناف از چالشهای جدی در مسیر عرضه مناسب به مناطق کمبرخوردار است.
غرفههای ریحان و ستاد قیمتگذاری
در پایان، چهرگانی از فعالسازی ستاد قیمتگذاری و راهاندازی غرفههای میوه «ریحان» در سطح شهر خبر داد و گفت: قیمتها در این غرفهها کنترل و بهصورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.