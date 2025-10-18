روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و اتمام برجام پرداخته اند.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0642\u0637\u0639\u0646\u0627\u0645\u0647 \u06f2\u06f2\u06f3\u06f1 \u0648 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0628\u0631\u062c\u0627\u0645\u060c \u0633\u0641\u0631 \u0639\u0644\u06cc \u0644\u0627\u0631\u06cc\u062c\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0648 \u0627\u0645\u0636\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a. \u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n