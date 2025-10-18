مدیر جهاد کشاورزی مراغه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۷۰ هزار تن محصول از باغ‌های سیب این شهرستان برداشت شود گفت:همزمان با برداشت سیب درختی صادرات این محصول به بازار‌های جهانی و کشور‌های همسایه آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌هادی خرسندی گفت: همزمان با برداشت سیب بسته بندی و صادرات این محصول با کیفیت به کشور‌های هندوستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان و ازبکستان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: به خاطر شرایط خوب آب و هوایی و دانش بالای باغداران در کشت و کار سیب محصولی که در این شهرستان تولید می‌شود بیشتر ممتاز و درجه یک است.

وی خاطرنشان کرد:از کل تولید حدود ۸۰ درصد محصول درجه یک و ممتاز و ۲۰ درصد صنعتی و درجه ۲ روانه بازار‌های منطقه و صنایع تبدیلی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: امسال برای بسته بندی سیب مراغه یک خط مجهز با پنج خط راه اندازی شده است.

خرسندی گفت: با وجود کاهش ۶۵ درصدی سیب مراغه طی امسال، این شهرستان همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب کشور حفظ کرده است و نقش مهمی در تامین نیاز بازار داخلی و صادرات ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: شهرستان مراغه ۲۶ هزار هکتار باغ دارد که از این میزان ۱۸ هزار هکتار آن باغ‌های سیب است.

وی گفت: باغداری و تولید سیب در مراغه برای بیش از ۷۰ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.

