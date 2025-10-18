مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس از برداشت حدود ۹ تن انار از هر هکتار اراضی زیرکشت این محصول خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - امیرزاده مدیر جهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۱۷ هزار تن محصول انار در این شهرستان برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.
او افزود: برداشت انار از اواخر مهر آغاز شده و تا اوایل آذر ادامه دارد.
امیرزاده اظهار کرد: میانگین تولید انار در باغهای این شهرستان حدود ۹ تن در هکتار برآورد میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس بیان کرد: محصول انار برداشت شده به بازارهای محلی، استانی و کشوری ارسال میشود و بخشی نیز به صنایع فرآوری محلی اختصاص مییابد؛ عمدهترین ارقام انار تولیدی در شهرستان شامل شیشه کپ و شیرین است که رقم رباب مرغوبترین نوع آن محسوب میشود.