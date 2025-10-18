باشگاه خبرنگاران جوان- ساعت ۱۱ شب چهارشنبه ۲۳ مهر دو گروه برای قدرتنمایی و کریخوانی در یکی از محلههای خزانه قرار گذاشتند. درگیری بین هفت پسر جوان آغاز شد و ناگهان یکی از آنها اسلحهای را که به همراه داشت به سمت یکی از طرفین درگیری نشانه گرفت و ۵ تیر شلیک کرد.
به دنبال این تیراندازی پسر ۲۱ سالهای روی زمین افتاد و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. تلاش کادر درمان برای نجات پسر جوان آغاز، اما دو ساعت بعد او تسلیم مرگ شد.
گزارش مرگ پسر جوان به بازپرس محمد جواد شفیعی اعلام و به دنبال آن تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز شد. در تحقیقات صورت گرفته یکی از شاهدان که از دوستان مقتول بود، گفت: «مدتی بود که مقتول و دوستانش با گروه مقابل بر سر قدرتنمایی و کریخوانی درگیری داشتند تا اینکه شب حادثه درگیریشان منجر به قتل شد.»
بدین ترتیب بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی پایتخت، دستور بازبینی فیلم دوربین مداربسته اطراف محل حادثه، تحقیق از شاهدان، شناسایی و دستگیری قاتل و افرادی که در نزاع دسته جمعی شرکت کردهاند را صادر کرد.
منبع: روزنامه ایران