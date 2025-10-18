باشگاه خبرنگاران جوان- ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح آخرین وضعیت اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: «از ابتدای مردادماه سال جاری با انتقال مسئولیت صدور گواهی انحصاروراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبتاحوال کشور، گام مؤثری در راستای تحقق دولت هوشمند، تسهیل امور مردم و کاهش مراجعات غیرضرور برداشته شده است. این انتقال، نمونهای موفق از قضازدایی و استفاده بهینه از دادههای ملی در خدمترسانی سریع و دقیق به مردم به شمار میرود.»
وی افزود: «اجرای این طرح در مجموع موجب تسهیل کار مردم شده است، اما در روند اجرا برخی نواقص فنی و سامانهای مشاهده گردید که برای بررسی دقیق آنها، جلسهای با حضور مدیران سازمان ثبتاحوال در کمیسیون برگزار شد.»
ابوترابی ادامه داد: «در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد سازمان ثبتاحوال، مصوباتی برای رفع نواقص و تسریع روند صدور گواهیها به تصویب رسید. بر اساس تصمیم کمیسیون، سازمان ثبتاحوال مکلف شد سامانه سببی و نسبی خود را تا پایان اسفندماه تکمیل کند و مشکلاتی که مربوط به صدور گواهی انحصاروراثت برای برخی از متوفیان وجود دارد را رفع کند. همچنین مقرر شد شرایط رسیدگی به اعتراض نسبت به گواهی انحصاروراثت صادره، ظرف یک ماه مهیا شود و فرایند رسیدگی به اعتراض تسریع یابد.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به سایر مصوبات جلسه گفت: «یکی دیگر از تصمیمات مهم کمیسیون، الزام سازمان ثبتاحوال به صدور گواهی انحصاروراثت در مهلت قانونی ۲۰ روزه بود و مصوب شد بنا بر تصریح بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأخیر در صدور صورت نگیرد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «قرار بر این شد ماه آینده جلسهای دیگر با حضور تمامی دستگاههای ذیربط در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برگزار شود تا ضمن بررسی میزان پیشرفت مصوبات امروز، وضعیت اجرای تکالیف سایر دستگاهها بررسی شود.»