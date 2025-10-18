شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری جشنواره بین المللی مرنجاب ذر شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم پربار «جشنواره بین‌المللی مرنجاب» با استقبال چشمگیر مهمانان ملی، استانی و شهرستانی، در قلب کویر ایران، شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان، آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی که با هدف معرفی ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منطقه کویری مرنجاب و تاریخ غنی منطقه برگزار شده، قول یک رویداد چندوجهی را به علاقه‌مندان داده است. مراسم افتتاحیه این جشنواره در مجتمع بین‌المللی صحرا شهرستان آران و بیدگل برگزار شد و با سخنرانی‌های مقامات همراه بود.

این جشنواره فرصتی است تا پتانسیل‌های گردشگری و فرهنگی منطقه مرنجاب به شکلی بین‌المللی معرفی شود و انتظار می‌رود در روز‌های آتی با برگزاری رویداد‌های تکمیلی، بر غنای این رویداد افزوده شود.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

