میر حسین موسوی قائم مقام شرکت راه آهن در برنامه سلام خبرنگار از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی آبان ماه خبر داد و گفت: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در تمامی محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ به صورت اینترنتی و ازساعت ۱۳:۳۰ به صورت حضوری از طریق حدود ۳۰۰۰ مرکز مجاز فروش (آژانسها) آغاز میشود. گس از این بازه زمانی بلیتها به صورت اینترنتی و غیرحضوری نیز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص مسیرهای پر تقاضا بر بلیتها گفت: تقاضا برای سفر با قطار در تقریباً تمامی مسیرها، بیش از ظرفیت عرضه موجود است وبیشترین تقاضا مربوط به مسیر مشهد مقدس برای زیارت امام رضا (ع) است.
موسوی گفت:حدود ۷۰ درصد از مسافران، به سمت مشهد مقدس یا از مشهد به سایر شهرهای کشور سفر میکنند.
معاون مسافری شرکت راه آهن در خصوص آمار کلی جابه جایی مسافران توضیح داد: از ابتدای سا تا این لحظه، حدود ۱۸ میلیون مسافر جابجا شدهاند که از این تعداد برای قطارهای بین شهری حدود ۱۲.۵ میلیون نفر و برای قطارهای حومهای هم حدود ۵.۵ میلیون نفر جابه جا شدهاند.
موسوی افزود: فروش در روز پیشفروش: معمولاً در روز پیشفروش، حدود ۶۰۰ هزار بلیت خریداری میشود.
معاون مسافری شرکت راه آهن گفت:در روز پیشفروش، حدود ۱۰ میلیون نفر جستجوگر وارد سیستم میشوند. با فرض جستجوی دو تا سه باره هر شخص، این امر نشاندهنده تقاضای حدود ۵ میلیون سفر در مقابل ۶۵۰ هزار بلیت عرضه شده در آن روز است.
وی افزود: پیشبینی میشود روزانه حدود ۸۰ هزار مسافر جابجا شوند که از این تعداد، حدود ۵۶ هزار نفر مربوط به قطارهای بین شهری است. این عدد (۵۶ هزار نفر) ظرفیت پیشبینی شده برای هر روز سفر (رفت و برگشت) در این بازه زمانی است.
موسوی با بیان اینکه به دلیل اقتصاد ضعیف در سالهای گذشته، سرمایهگذاری در بخش قطارهای مسافری بین شهری و حومهای بسیار کم بوده است. همزمان، تعداد زیادی از واگنهای قدیمی به دلیل نیاز به ارتقاء کیفیت و ایمنی از مدار خارج شدهاند افزود: اخیراً تسهیلات حمایتی برای شرکتهای حمل و نقل ریلی جهت تأمین واگنهای نو و بازسازی سطح یک و سطح دو واگنهای موجود پیشبینی شده است که مورد استقبال قرار گرفته است.
قائم مقام شرکت راه آهن یادآور شد: قراردادهایی برای تولید واگنها توسط سازندگان داخلی منعقد شده و با افزایش تدریجی تعداد واگنها و لوکوموتیوها، بخش عمدهای از تقاضا پاسخ داده خواهد شد. قیمت پایینتر نسبت به سایر وسایل حمل و نقل، همراه با ایمنی و آسایش سفر، قطار را به انتخاب اول مردم تبدیل کرده است.
وی با اشاره به اینکه سیستم طوری طراحی شده است که هیچ شخصی اجازه خرید بیش از یک بلیت را ندارد، بنابراین امکان انحصار خرید توسط یک آژانس و فروش مجدد با قیمت بالاتر وجود ندارد گفت: امکان اصلاح نام و نام خانوادگی برای هیچکس وجود ندارد و مردم فقط باید از طریق مراکز مجاز فروش خرید کنند تا هرگز امکان فروش بلیت با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب وجود نداشته باشد. مسافران هنگام مراجعه برای سفر، حتماً کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشند.
وی در خصوص تاخیر قطارها گفت: متوسط تأخیر حرکت قطارهای بین شهری از مبدأ تا مقصد زیر نیم ساعت است و توقفهای ناگهانی عمدتاً به دلیل خرابی یا نقص فنی ایجاد شده در مسیر است که برای این موارد، تدابیر امدادرسانی در مسیرهای مختلف پیشبینی شده است.