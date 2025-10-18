رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس می‌گوید هر دستگاهی که در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران کوتاهی داشته، مجلس این وظیفه را دارد که برخورد قانونی انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید فتح‌اله حسینی رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره قانون تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: در بحث تبدیل وضعیت ایثارگران و مشکلاتی که دارند منتظر لایحه دولت هستیم البته نمی‌دانیم که تصمیم دولت در این خصوص چیست، اما مجلس مصمم است به‌طور تمام قد از ایثارگران اقدام کند و از دولت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر لایحه ایثارگری را بیاورد تا به نتیجه نهایی برسیم.

نماینده مردم خسروی، سرپل ذهاب، سومار، قصر شیرین، گواور، گیلانغرب و نفت‌شهر در مجلس اظهار کرد: هر دستگاهی که متوجه شویم که در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران قصور و کوتاهی داشته، مجلس این وظیفه را دارد که اقدام کند. قطعا برخی از دستگاه‌ها تخلف کرده‌اند لذا ما منتظر هستیم کسی که شاکی است و مستنداتی دارد به ما اعلام کند تا برخورد قانونی انجام دهیم.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا سهمیه کنکور برای ایثارگران حذف می‌شود؟، بیان کرد: وزارت بهداشت و وزارت علوم اعلام کرده بودند که می‌خواهیم این موضوع را ساماندهی کنیم، اما این موضوع هیچ ربطی به این دو وزارتخانه ندارد و آقای ظفرقندی وزیر بهداشت این موضوع را تکذیب کرد، اما معاونان وی به‌طور غیرقانونی به این موضوع ورود کرده بودند که بلافاصله هیئت‌رئیسه فراکسیون ایثارگران در حضور آقای نیکزاد و حاجی‌بابایی نواب ریاست مجلس تشکیل جلسه داد و معاونان این دو وزارتخانه را فراخواندیم و از آنجا که ما از چارچوب قانون وارد شدیم آنها این موضوع را تکذیب کردند، اما این کار را کرده بودند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع برای ما بسیار با اهمیت است با آقای قالیباف مطرح کردیم و رئیس مجلس این موضوع را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد. آقای قالیباف از قول شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد هیچ‌کس حق ندارد درخصوص تصمیمات مجلس ورود کند و ما در این موضوع حق دخالت نداریم.

حسینی گفت: مجلس بنای تغییر در سهمیه کنکور ایثارگران را ندارد و قانون آن پابرجاست و آخرین اخطار را به کسانی که به‌دنبال ورود غیرقانونی به قانون ایثارگران هستند را می‌دهیم که به شدت با آنها برخورد قانونی می‌کنیم.   

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: قانون تبدیل وضعیت ایثارگران ، سهمیه کنکور ، سهمیه ایثارگران
خبرهای مرتبط
امیرآبادی فراهانی:
قانون تبدیل وضعیت جزو حقوق مکتسبه ایثارگران است
بیگدلی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
طرح ساماندهی کارکنان دولت به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود/ قانون تبدیل وضعیت ایثارگری باید اجرا شود
پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به جانبازان و آزادگان معسر و معلولان شدید در بودجه ۱۴۰۴
قالیباف در نطق پیش از دستور:
دولت لایحه جامع ایثارگران را به مجلس تقدیم کند
برای تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛
اصلاح طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران در مجلس
کمیسیون تلفیق واردات خودرو جانبازان بالای ۵۰% را تصویب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ مهر
باید نسبت به سناریوی شرم‌الشیخ هوشیار بود
عراقچی: حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد
ایران، روسیه و چین به سازمان ملل درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ نامه می‌نویسند
مجلس با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران برخورد می‌کند
بیانیه وزارت امور خارجه ایران درمورد انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد
آخرین اخبار
بیانیه وزارت امور خارجه ایران درمورد انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد
مجلس با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران برخورد می‌کند
باید نسبت به سناریوی شرم‌الشیخ هوشیار بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ مهر
ایران، روسیه و چین به سازمان ملل درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ نامه می‌نویسند
عراقچی: حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد
تا زمانی که نیرو‌های مسلح آمادگی داشته باشد، دشمن توان تعرض نخواهد داشت
انتخابات شوراها؛ مشارکت بالا، امنیت ملی و تحولی نو در نظام انتخاباتی
حضور سازمان انرژی اتمی در بیست و دومین نمایشگاه متافو ۱۴۰۴ تبریز
پیام وزیر کشور در پی درگذشت سردار افشار
پزشکیان: ایران تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است
حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی اعلام شد
باید قدرت داشت تا دشمن تصور حمله به مرز‌های کشور را نداشته باشد
پیکر سردار افشار تشییع شد
حماس پای آرمان خود ایستاد/ نمی‌توان بر تعهدات رژیم صهیونیستی حساب کرد
عارف: ایران اهل مذاکره است ولی در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود
بقائی تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
بقائی: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس است
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
بیانیه ویژه گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت