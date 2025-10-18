باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید فتح‌اله حسینی رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره قانون تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: در بحث تبدیل وضعیت ایثارگران و مشکلاتی که دارند منتظر لایحه دولت هستیم البته نمی‌دانیم که تصمیم دولت در این خصوص چیست، اما مجلس مصمم است به‌طور تمام قد از ایثارگران اقدام کند و از دولت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر لایحه ایثارگری را بیاورد تا به نتیجه نهایی برسیم.

نماینده مردم خسروی، سرپل ذهاب، سومار، قصر شیرین، گواور، گیلانغرب و نفت‌شهر در مجلس اظهار کرد: هر دستگاهی که متوجه شویم که در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران قصور و کوتاهی داشته، مجلس این وظیفه را دارد که اقدام کند. قطعا برخی از دستگاه‌ها تخلف کرده‌اند لذا ما منتظر هستیم کسی که شاکی است و مستنداتی دارد به ما اعلام کند تا برخورد قانونی انجام دهیم.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا سهمیه کنکور برای ایثارگران حذف می‌شود؟، بیان کرد: وزارت بهداشت و وزارت علوم اعلام کرده بودند که می‌خواهیم این موضوع را ساماندهی کنیم، اما این موضوع هیچ ربطی به این دو وزارتخانه ندارد و آقای ظفرقندی وزیر بهداشت این موضوع را تکذیب کرد، اما معاونان وی به‌طور غیرقانونی به این موضوع ورود کرده بودند که بلافاصله هیئت‌رئیسه فراکسیون ایثارگران در حضور آقای نیکزاد و حاجی‌بابایی نواب ریاست مجلس تشکیل جلسه داد و معاونان این دو وزارتخانه را فراخواندیم و از آنجا که ما از چارچوب قانون وارد شدیم آنها این موضوع را تکذیب کردند، اما این کار را کرده بودند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع برای ما بسیار با اهمیت است با آقای قالیباف مطرح کردیم و رئیس مجلس این موضوع را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد. آقای قالیباف از قول شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد هیچ‌کس حق ندارد درخصوص تصمیمات مجلس ورود کند و ما در این موضوع حق دخالت نداریم.

حسینی گفت: مجلس بنای تغییر در سهمیه کنکور ایثارگران را ندارد و قانون آن پابرجاست و آخرین اخطار را به کسانی که به‌دنبال ورود غیرقانونی به قانون ایثارگران هستند را می‌دهیم که به شدت با آنها برخورد قانونی می‌کنیم.