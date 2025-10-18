رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران گفت: با اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی، نظارت پیشینی بر فاکتور‌های صادره مبتنی بر اعتبارسنجی شرکت‌ها انجام می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طی سال‌های اخیر اصلاح نظام مالیاتی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، فاصله گرفتن از روش‌های دستی و ممیزمحور در دستور کار قرار دارد. استفاده از سامانه‌ها و دریافت مالیات بر اساس داده‌های فروش اقداماتی است که در راستای هوشمندسازی روند‌های مالیات‌ستانی در کشور به اجرا گذاشته شده است.

در حال حاضر، صدور صورت‌حساب الکترونیک در دستور کار قرار دارد. امری که به زعم بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس به عنوان یک تحول بنیادین در حوزه مالیات‌ستانی در کشور به شمار می‌رود. بر این اساس، تمامی روند‌های مربوط به تعیین نرخ مالیات به صورت سیستمی انجام می‌شود و نقش ممیزان مالیاتی از بین رفته است.

اعتبارسنجی شرکت‌ها با هدف مقابله با تقلب و فاکتورسازی در دستور کار قرار دارد. از طرف دیگر، امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی به وجود آمده است.

فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی یک پایه اساسی در زمینه تحقق عدالت و شفافیت مالیاتی است و در این زمینه باید همه پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات بخش مشاغل به سمت هوشمندسازی بروند و شاهد استقرار نظام مالیاتی داده‌محور به جای ممیزمحور باشیم. در زمینه هوشمندسازی مالیات بر ارزش افزوده، صورت حساب الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است. 

وی با اشاره به مزیت‌های مختلف صورت حساب الکترونیک گفت: یکی از مزیت‌های مهم صورت حساب الکترونیکی، نظارت پیشینی بر فاکتور‌های صادره است که مبتنی بر اعتبارسنجی شرکت‌ها انجام می‌گیرد بر این اساس، سقف صدور فاکتور برای شرکت‌ها مشخص می‌شود و زمینه برای فاکتورسازی از بین می‌رود. این امر به مقابله با فرار مالیاتی می‌انجامد و نتایج خوبی به دنبال دارد. بر اثر اعتبارسنجی شرکت‌ها و رتبه‌بندی آنها، اظهارنامه‌ها قابل اعتمادتر می‌شوند.

وی ادامه داد: صدور صورت حساب الکترونیک یک تحول بنیادی در فضای کسب و کار کشور به شمار می‌رود. این اقدام زمینه را برای افزایش انضباط در مالیات‌ستانی ایجاد می‌کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت و کاهش بستر‌های فساد و سوءاستفاده از دیگر مزیت‌های صدور صورت حساب‌های الکترونیک به شمار می‌رود. صورت حساب‌های الکترونیک از جهات مختلف برای کشور نفع دارد و به افزایش نقدینگی و بهبود کارآیی در اقتصاد ملی می‌انجامد.

مستوفی در پایان تأکید کرد: اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی روند دریافت مالیات در کشور و حل و فصل مشکلات مودیان مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدامات به افزایش انضباط در روند‌های مالیات‌ستانی می‌انجامد.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
خبرهای مرتبط
کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در حوزه فرآورده‌های غذایی
تقویت سرمایه در گردش از طریق صورت حساب الکترونیکی
سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزش باد شدید در نواحی جنوب کشور در سه روز آینده
حرکت نقدینگی به سمت صنایع خاص و گزارش محور بازار سرمایه
آخرین اخبار
وزش باد شدید در نواحی جنوب کشور در سه روز آینده
حرکت نقدینگی به سمت صنایع خاص و گزارش محور بازار سرمایه
کاهش تخلفات مالیاتی در حوزه مسکن از طریق سامانه خودنویس
تأمین برق مازاد مشترکان پرمصرف از بورس انرژی
ایران در مبحث دریایی با ۱۵۰ کشور در ارتباط است/ تحریم بندر چابهار را می‌توانیم دور بزنیم +فیلم
۴ درصد از مشترکان تهران همچنان بیشتر از دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند
تکمیل اطلاعات طرح‌های توسعه شهری در سامانه «سینام» الزامی است
دولت بدنبال روش‌های جایگزین خرید تضمینی گندم است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ مهر ماه
پرداخت ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع تفتان وجود ندارد
بومی سازی ۷۸۰ قطعه در حوزه شناورسازی به همت مهندسان داخلی+فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴
مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۵ آبان ماه
آغاز فرآیند رسمی ارزیابی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا
سود علی‌الحساب عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران
افزایش بیش از ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
توسعه حرکت قطار‌های بین‌المللی از ایران به کشور‌های CIS و جمهوری آذربایجان
کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شده است
تولید ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز توسط میدان نار+فیلم
معاملات گواهی سپرده ۶ محصول در بورس کالا آغاز می‌شود
ماجرای نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و التهابات محصولات پروتئینی چیست؟
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
عرضه محصولات ۲۵ درصد کمتر از نرخ در روستا بازار
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم