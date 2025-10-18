باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طی سالهای اخیر اصلاح نظام مالیاتی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، فاصله گرفتن از روشهای دستی و ممیزمحور در دستور کار قرار دارد. استفاده از سامانهها و دریافت مالیات بر اساس دادههای فروش اقداماتی است که در راستای هوشمندسازی روندهای مالیاتستانی در کشور به اجرا گذاشته شده است.
در حال حاضر، صدور صورتحساب الکترونیک در دستور کار قرار دارد. امری که به زعم بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس به عنوان یک تحول بنیادین در حوزه مالیاتستانی در کشور به شمار میرود. بر این اساس، تمامی روندهای مربوط به تعیین نرخ مالیات به صورت سیستمی انجام میشود و نقش ممیزان مالیاتی از بین رفته است.
اعتبارسنجی شرکتها با هدف مقابله با تقلب و فاکتورسازی در دستور کار قرار دارد. از طرف دیگر، امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی به وجود آمده است.
فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با اشاره به اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی یک پایه اساسی در زمینه تحقق عدالت و شفافیت مالیاتی است و در این زمینه باید همه پایههای مالیاتی از جمله مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات بخش مشاغل به سمت هوشمندسازی بروند و شاهد استقرار نظام مالیاتی دادهمحور به جای ممیزمحور باشیم. در زمینه هوشمندسازی مالیات بر ارزش افزوده، صورت حساب الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به مزیتهای مختلف صورت حساب الکترونیک گفت: یکی از مزیتهای مهم صورت حساب الکترونیکی، نظارت پیشینی بر فاکتورهای صادره است که مبتنی بر اعتبارسنجی شرکتها انجام میگیرد بر این اساس، سقف صدور فاکتور برای شرکتها مشخص میشود و زمینه برای فاکتورسازی از بین میرود. این امر به مقابله با فرار مالیاتی میانجامد و نتایج خوبی به دنبال دارد. بر اثر اعتبارسنجی شرکتها و رتبهبندی آنها، اظهارنامهها قابل اعتمادتر میشوند.
وی ادامه داد: صدور صورت حساب الکترونیک یک تحول بنیادی در فضای کسب و کار کشور به شمار میرود. این اقدام زمینه را برای افزایش انضباط در مالیاتستانی ایجاد میکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت و کاهش بسترهای فساد و سوءاستفاده از دیگر مزیتهای صدور صورت حسابهای الکترونیک به شمار میرود. صورت حسابهای الکترونیک از جهات مختلف برای کشور نفع دارد و به افزایش نقدینگی و بهبود کارآیی در اقتصاد ملی میانجامد.
مستوفی در پایان تأکید کرد: اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی روند دریافت مالیات در کشور و حل و فصل مشکلات مودیان مثبت ارزیابی میشود. این اقدامات به افزایش انضباط در روندهای مالیاتستانی میانجامد.