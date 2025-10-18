شهروندخبرنگار ما تصاویری از مناظر پاییزی روستای ازغد را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ازغد روستایی از توابع بخش طرقبه در شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی واقع شده است. این روستا یکی از روستا‌های زیبا و بکر این منطقه است که در دامنه رشته کوه‌های بینالود قرار گرفته و هر ساله گردشگران بسیاری را به سوی می‌کشاند. هم اکنون در فصل زیبا و هزاران رنگ پاییز قرار داریم؛ زیبایی این روستا دو چندان شده است.

طبیعت پاییزی این روستا سوژه شهروندخبرنگار ما شد و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: یونس فضائلی - خراسان رضوی

