شهروندخبرنگار ما تصاویری از مناظر پاییزی روستای ازغد را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ازغد روستایی از توابع بخش طرقبه در شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی واقع شده است. این روستا یکی از روستاهای زیبا و بکر این منطقه است که در دامنه رشته کوههای بینالود قرار گرفته و هر ساله گردشگران بسیاری را به سوی میکشاند. هم اکنون در فصل زیبا و هزاران رنگ پاییز قرار داریم؛ زیبایی این روستا دو چندان شده است.
طبیعت پاییزی این روستا سوژه شهروندخبرنگار ما شد و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: یونس فضائلی - خراسان رضوی
