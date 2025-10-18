شهروندخبرنگار ما تصاویری از مناظر پاییزی روستای ازغد را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ازغد روستایی از توابع بخش طرقبه در شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی واقع شده است. این روستا یکی از روستا‌های زیبا و بکر این منطقه است که در دامنه رشته کوه‌های بینالود قرار گرفته و هر ساله گردشگران بسیاری را به سوی می‌کشاند. هم اکنون در فصل زیبا و هزاران رنگ پاییز قرار داریم؛ زیبایی این روستا دو چندان شده است.
طبیعت پاییزی این روستا سوژه شهروندخبرنگار ما شد و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: یونس فضائلی - خراسان رضوی

نمایی از پاییز هزار رنگ روستای ازغد در قاب تصاویر

نمایی از پاییز هزار رنگ روستای ازغد

نمایی از پاییز هزار رنگ روستای ازغد در قاب تصاویر

نمایی از پاییز هزار رنگ روستای ازغد در قاب تصاویر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، سوژه خبری ، مناظر پاییزی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
هنرنمایی مشهدی‌ها در عید نوروز با ساختن المان‌های شهری+ عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
چشم نوازی مناظر بهار در روستای ازغد + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
نمایی زیبا از آرامگاه فردوسی از لنز دوربین شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جشنواره بین‌المللی مرنجاب با طعم سنت و تاریخ در قلب کویر آران و بیدگل کلید خورد
نمایی از پاییز هزار رنگ روستای ازغد در قاب تصاویر
آخرین اخبار
نمایی از پاییز هزار رنگ روستای ازغد در قاب تصاویر
جشنواره بین‌المللی مرنجاب با طعم سنت و تاریخ در قلب کویر آران و بیدگل کلید خورد
تصاویری از رسیدگی شرکت آبفای نیشابور به مشکلات نمازگزاران درمصلی نمازجمعه + عکس
گلگشت فرهنگی ورزشی بانوان آبفای نیشاور بزرگ در هفته سلامت + عکس
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس
قرار دادن شرط سنی در دانشگاه فرهنگیان متقاضیان را چشم انتظار گذاشت
گزارش تصویری از برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز
نهضت آسفالت معابر در صالح‌آباد کلید خورد + فیلم و عکس