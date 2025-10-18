رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی نتایج اولیه انتخابات سازمان نظام پزشکی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد جمالیان رئیس هیأت مرکزی نظارت درباره نتایج اولیه انتخابات سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: امروز یکی از بهترین و سالم‌ترین انتخابات نظام پزشکی را برگزار کردیم، چون کاملاً به صورت الکترونیک بود و ۷۶ هزار و ۴۱۷ نفر در انتخابات نهمین دوره نظام پزشکی شرکت کردند.

وی افزود: واقعیت این است که، چون این برای اولین بار بود که انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد، ممکن است برخی معایب وجود داشته باشد، مثلا افرادی که دو پروانه داشتند و فقط در شهری که پروانه نظام داشتند، می‌توانستند رای بدهند. هرچند درصد این افراد پایین بود.

وی درباره نتایج انتخاب اعضای هیئت مدیره تهران بزرگ تشریح کرد: دکتر محمد رئیس‌زاده با ۱۵۶۱ رای نفر اول دکتر نادر توکلی با ۱۵۵۶ رای نفر دوم، سید امیرپاشا طبائیان با ۱۲۴۷ رای نفر سوم، رضا شروین بدو نفر چهارم، بابک شکارچی نفر پنجم، رضا مطیعی نفر ششم، شاهرخ خوش سیرت نفر هفتم، علیرضا سلیمی نفر هشتم، سودابه کاظمی نفر نهم، مهدی پور نامداری نفر دهم این افراد از گروه پزشکان توانستند به هیئت مدیره تهران بزرگ راه پیدا کنند.

جمالیان ادامه داد: در سایر گروه‌ها نیز در گروه دندانپزشکی، خانم دکتر مهدیه جمشیدیان با ۲۳۵ رای به عنوان نفر اول و دکتر بسطامی با ۲۲۴ رای به عنوان نفر دوم این گروه شناخته شد و به هیئت مدیره راه پیدا کردند. در گروه داروسازی، دکتر بهمن صبور با با ۳۸۱ رای و دکتر رضا مساعد با ۳۶۲ رای به عنوان نفرات برتر این گروه شناخته شدند. در گروه علوم آزمایشگاهی، دکتر بهزاد پوپک به هیئت مدیره راه یافت. در گروه مامایی، خانم الهام کلهری و در گروه کارشناسان پروانه‌دار، دکتر ایرج عبداللهی نیز با ۵۴۰ رای به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

رئیس هیأت مرکزی نظارت تصریح کرد: برای شکایات درباره انتخابات، ۴۸ ساعت فرصت وجود دارد تا موارد شکایات تخلف بررسی شود. همه شکایات تا روز دوشنبه جمع‌بندی شده و به هیئت مرکزی نظارت ارسال خواهد شد. هیئت مرکزی نظارت نیز ان‌شاءالله نتیجه قطعی و نهایی را روز سه‌شنبه اعلام خواهد کرد.