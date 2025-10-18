افزایش اعتبارات آموزش و پرورش قزوین/ احیای خطوط ریلی به هشتگرد و قم

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین درباره دستاوردهای مالی سفر اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه به استان قزوین گفت: یکی از برکات این سفر، افزایش چشمگیر اعتبارات حوزه آموزش و پرورش بود و با توافقاتی که با مدیران ملی این حوزه داشتیم، توانستیم رقمی در حدود چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال جذب کنیم که این میزان حدود چهار برابر سالهای گذشته است.
وی اضافه کرد: این منابع مالی با هدف نوسازی مدارس فرسوده، تامین تجهیزات آموزشی و بهبود زیرساختهای آموزشی در مناطق مختلف استان هزینه خواهد شد که در شورای آموزش و پرورش استان تصمیم گیری خواهیم کرد.
رحمانی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص کامل اعتبارات وعده داده شده، بخش قابل توجهی از مشکلات زیرساختی آموزش استان برطرف شود و خدمات عمومی در مناطق روستایی و شهری بهبود یابد.
این مسئول در کنار بخش آموزش و پرورش، به حوزه راههای روستایی پرداخت و یادآور شد: یکی از اولویتهای دیگر ما در حوزه اعتبارات بخش راههای روستایی است که البته تمام طرحهای راهسازی در استان به صورت استانی مدیریت میشوند و امیدواریم با استفاده از اسناد خزانه و تخصیص بهموقع منابع، روند اجرای آنها را تسریع کنیم.
قزوین بهدنبال احیای مترو و توسعه خطوط ریلی در مسیر هشتگرد و قم
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین به پیگیری جدی طرح مترو قزوین - هشتگرد و توسعه خطوط ریلی در مسیرهای باری و مسافری اشاره کرد و گفت: مطالعات طرح راهآهن بویین زهرا - قم نیز انجام شده و در اولویت وزارت راه قرار دارد.
رحمانی بیان کرد: بخش خصوصی زمانی وارد طرحها میشود که بتواند منافع و سود خود را تامین کند، اما در طرحهایی مانند مترو قزوین - هشتگرد هنوز باید درباره توجیه اقتصادی آن بررسیهای بیشتری انجام شود.
وی افزود: طرح مترو قزوین - هشتگرد از جمله طرحهایی است که مطالعات آن انجام شده و دارای ردیف ملی است و ما به صورت جدی در حال پیگیری آن هستیم.
رحمانی ادامه داد: همزمان با این طرح، دو خطهکردن مسیر ریلی موجود بین قزوین و هشتگرد نیز در دستور کار قرار دارد که بخش عمدهای از آن اجرا شده و این اقدام به افزایش ظرفیت مسافری و باری خط آهن موجود کمک میکند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین همچنین به طرح دیگر حوزه ریلی اشاره کرد و یادآور شد: طرح راهآهن بویین زهر - قم نیز مطالعات خود را پشت سر گذاشته و در فهرست اولویتهای وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که امیدواریم بتوانیم این طرح را نیز به مرحله اجرا برسانیم.
وی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل ریلی نقش مهمی در رشد گردشگری و رونق اقتصادی قزوین دارد، بیان کرد: قزوین با پیشینه تاریخی چند هزار ساله و غنای فرهنگی خود، بهعنوان یکی از گهوارههای تمدنی کشور، ظرفیتهای منحصر به فردی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری شمال غرب ایران دارد.
منبع: ایرنا