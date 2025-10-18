پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی آبان ماه از امروز ساعت ۸:۳۰ از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری -  پیش فروش بلیت قطار  در تمامی  محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه) ، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

پیش فروش حضوری بلیت های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۶ مهرماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود و از ساعت ۱۴ روز شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت. 

گفتنی است طبق اعلام موسوی معاون مسافری شرکت راه آهن معمولاً در روز پیش‌فروش، حدود ۶۰۰ هزار بلیت خریداری می‌شود.

معاون مسافری شرکت راه آهن گفت:در روز پیش‌فروش، حدود ۱۰ میلیون نفر جستجوگر وارد سیستم می‌شوند. با فرض جستجوی دو تا سه باره هر شخص، این امر نشان‌دهنده تقاضای حدود ۵ میلیون سفر در مقابل ۶۵۰ هزار بلیت عرضه شده در آن روز است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود روزانه حدود ۸۰ هزار مسافر جابجا شوند که از این تعداد، حدود ۵۶ هزار نفر مربوط به قطار‌های بین شهری است. این عدد (۵۶ هزار نفر) ظرفیت پیش‌بینی شده برای هر روز سفر (رفت و برگشت) در این بازه زمانی است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، بلیت قطار
