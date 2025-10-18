وزارت امور خارجه ایران در مورد انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شرح ذیل است: همانطور که در موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های رسمی قبلی درخصوص برجام و قطعنامه شماره ۲۲۳۱ مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تصریح شده است، دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین شده طبق این قطعنامه در روز شنبه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان می‌رسد و همه مفاد آن شامل محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سازوکار‌های مربوطه، از این تاریخ خاتمه‌یافته تلقی می‌شوند.

به همین ترتیب موضوع هسته‌ای ایران که تحت عنوان «منع اشاعه» در دستور کار شورای امنیت قرار داشته است باید از فهرست موضوعات مورد بررسی شورای امنیت سازمان ملل خارج شود. با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هسته‌ای هر کشور فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه رفتار شود.

همه هدف ادعایی طرح موضوع هسته‌ای ایران در دستور کار شورای امنیت، اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و عدم انحراف آن به سمت تسلیحاتی شدن بوده است. این هدف کاملا محقق است، کمااینکه هیچ گزارشی در مغایرت با این واقعیت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز منتشر نشده و علیرغم فشار‌های سه کشور اروپایی و آمریکا بر آژانس برای اثبات عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی، هیچ‌گاه چنین احرازی صورت نگرفته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به رغم پذیرش تعهدات فراپادمانی ذیل برجام، همزمان تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داشت و این سه کشور اروپایی، اتحادیه اروپا و آمریکا بودند که تعهدات رفع تحریمی خود را نقض کردند.

قطعنامه ۲۲۳۱ و ضمیمه آن، برجام، یک دستاورد بزرگ دیپلماسی چندجانبه بود که در سال‌های اولیه شکل‌گیری آن، اعتبار و اثربخشی خود را نشان داد. متاسفانه آمریکا با خروج غیرمسئولانه در سال ۲۰۱۸ و سه کشور اروپایی با قصور در ایفای تعهدات، این دستاورد مهم دیپلماسی را قدر ندانستند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مجددا بر غیرقانونی بودن حرکت سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه، آلمان) که بی‌هیچ مبنای قانونی یا دلیل منطقی و صرفا در راستای تبعیت از خواست آمریکا -به عنوان طرفی که در سال ۲۰۱۸ به‌صورت یکجانبه و ناموجه از برجام خارج شده بود- اقدام به سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت کردند، تاکید می‌کند که این حرکت سه کشور اروپایی هیچ خدشه‌ای به ترتیبات قانونی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله زمان انقضای آن، وارد نکرده و این قطعنامه باید در موعد مقرر (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه‌یافته تلقی شود.

همچنین تاکید می‌شود که علیرغم حرکت غیرقانونی سه کشور اروپایی عضو برجام- که خود حداقل از زمان خروج آمریکا از برجام در می ۲۰۱۸ به بعد به‌صورت مستمر مرتکب «عدم اجرای عمده» تعهدات خود شده و بنابراین خود را از صلاحیت قانونی توسل به ساز و کار حل اختلاف برجام محروم کرده بودند - شورای امنیت سازمان ملل به دلیل مخالفت صریح دو عضو دائم، یعنی چین و روسیه، هیچ تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته اتخاذ نکرده است.

بر این اساس، تحرکات تقابلی آلمان، انگلیس، فرانسه، به‌عنوان ناقضان مستمر برجام، که با سوء نیت و بدون رعایت رویه‌های قانونی مربوطه در صدد بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت بودند به هیچ عنوان نباید واجد هرگونه ارزش و اثر حقوقی و اجرایی تلقی شود. دبیرخانه شورای امنیت نیز مجاز نیست بر حرکت غیرقانونی این سه کشور صحه گذاشته و آن را به رسمیت بشناسد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مجدد این واقعیت که ۶ کشور عضو شورای امنیت شامل دو عضو دائم با حرکت غیرقانونی سه کشور اروپایی و آمریکا موافقت نکردند و نیز با اشاره به مکاتبات مشترک ایران، چین و روسیه در این‌خصوص له دبیرکل سازمان ملل، تأکید می‌کند که شورای امنیت سازمان ملل هیچ تصمیمی مبنی بر اجازه دادن به دبیرخانه سازمان ملل برای نتیجه‌گیری مستقل در مورد بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده علیه ایران اتخاذ نکرده و این امر در صلاحیت انحصاری شورای امنیت سازمان ملل است.

با عنایت به مراتب فوق از دبیرکل سازمان ملل متحد موکدا درخواست می‌شود وفق ماده ۱۰۰ منشور سازمان ملل فوراً اطلاعات نادرست مندرج در صفحه اینترنتی سازمان ملل راجع به روند ادعایی بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته علیه ایران را اصلاح کرده و مانع از آشفتگی بیشتر در روند‌های حقوقی و رویه‌ای مرتبط با عملکرد شورای امنیت شود.

همچنین جمهوری اسلامی تشکیل مجدد سازوکار‌های تحریمی شورای امنیت از جمله کمیته تحریم و گروه کارشناسان را غیر قانونی دانسته و دبیرخانه را موظف می‌داند در اسرع وقت صفحه اینترنتی شورای امنیت را با حذف ادعای تشکیل این ترتیبات اصلاح کند.

این امر خصوصا با توجه به ابهام مطلق موجود در فلسفه و هدف قطعنامه‌های منسوخ‌شده، اعتبار آنها و ساز و کار خاتمه آنها ضرورت مضاعفی دارد.

از همه کشور‌های عضو سازمان ملل متحد انتظار می‌رود با در نظر گرفتن ماهیت غیرقانونی حرکت سه کشور اروپایی، ایراد رویه‌ای مشهود در اقدام آنها، عدم اتخاذ هرگونه تصمیم توسط شورای امنیت برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ یا بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده، از هرگونه اثربخشی به ادعای سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های خاتمه‌یافته (شامل قطعنامه‌های شماره ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹) خودداری کرده و قطعنامه ۲۲۳۱ را خاتمه‌یافته تلقی نمایند.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود، قصور شورای امنیت برای محکوم‌کردن تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران و حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. حملات وحشیانه و تجاوزکارانه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران که در میانه مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا صورت گرفت، خیانتی شدید به دیپلماسی و ضربه‌ای بزرگ به حقوق بین‌الملل از جمله سازوکار‌های حفاظتی نظام منع اشاعه از اعضای خود بود. این حملات علاوه بر اینکه موجب شهید و زخمی شدن چند هزار شهروند ایرانی و تخریب هزاران واحد مسکونی و آسیب زدن به زیرساخت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران شد، باعث اخلال در روند همکاری‌های معمول ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. تلاش ایران برای احیای تعاملات که در قالب تفاهم قاهره به نتیجه رسید نیز به دلیل اقدام غیرمسئولانه و مغرضانه سه کشور اروپایی در سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام با کارشکنی مواجه گردید.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از مواضع مسئولانه چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت در مخالفت مستمر با سوء استفاده سه کشور اروپایی از ساز و کار حل اختلاف برجام، و نیز از الجزایر و پاکستان به‌عنوان دو عضو غیر دائم شورا که با حرکت غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت مخالفت نمودند قدردانی می‌کند. وزارت امور خارجه همچنین تصمیم دو عضو غیردائم دیگر شورا، کره جنوبی و گویان، که حرکت سه کشور اروپایی را تایید نکردند، ارج می‌نهد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین از کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد که در بیانیه نوزدهمین اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای امور خارجه در کامپالا (اوگاندا)، بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ طبق بند ۸ آن و لزوم رعایت کامل مفاد و جدول زمانی مندرج در آن تاکید کردند، و نیز کشور‌های عضو گروه دوستان منشور در نیویورک که موضع مشابهی اتخاذ نمودند، تشکر می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران موکدا تعهد خود را نسبت به دیپلماسی در عین اصرار بر حقوق مشروع و منافع قانونی ملت ایران در همه عرصه‌ها از جمله در زمینه بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ابراز می‌دارد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، قطعنامه 2231 ، سازمان ملل ، مکانیسم ماشه
خبرهای مرتبط
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت و گوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان:
روسیه به تحریم‌های شورای امنیت توجه نمیکند و در کنار ایران است/ برنامه غرب این است که بفهمد اورانیوم ایران کجاست
اسلامی: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
فقط هزینه بیخودی هست این که روسیه ریاست دوره ای سازمان امنیت هست فقط خودش میتونه چنین کاری کند در صورتی که سازمان ملل طرف تحریم مجدد هست دنیا با این رفتار ما هرگز باهامون کنار نخواهند آمد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۳:۴۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
هیچی نگین باز ی بند دیه پیدا میشه ک ظریف نخونده امضا کرده یا انگلیسی نوشتن نتوانسته بخونه گفته ولش ی امضای دیه ...
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
وزارت خارجه فکر کرده با دیپلماسی قلدری کارها پیش می‌ره. نخیر تمام تحریم ها برگشته و این ملت ایرانه که تاوانش را میده
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
یادمه اونموقع که برجام امضاء شد نرمش قهرمانانه بود مجلسم در چند دقیقه امضا کرد که البته الان میگن چون فارسی نوشته نشده بود نفهمیدیم امضا کردیم ظریف هم که از همون موقع گفت با مشورت و جواب مثبت فلانی بود
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
شرم آور و تاسف بار است که هنوز هم و باز هم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خیانت، تحریم، و تهدید فرانسه جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دو باره با ژان نوئل بارو بی ادب وزیر امور خارجه فرانسه بی ادب فرانسه همه جانبه همکاری می کند.
از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود سوال اینجاست که پس چرا دولت، مجلس، هر دو هنوز هم و باز هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه جانبه همکاری می کنند.
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
1 - آمریکا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
2 - اروپا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
3 - ناتو جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
4 - عربستان سعودی جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
5 - امارات جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
6 - ترکیه جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
7 - اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.

آمریکا، اروپا، ناتو، ترکیه، اسرائیل و مزدورانشان 100 درصد فقط عامل اصلی مشکلات در خاورمیانه هستند


تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتیجه مذاکره ایران با کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 1392 تاکنون بوده است.
اروپا جنایتکار هم شریک جرم جنایت های رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور است و هم یکی حامیان اصلی گروهک تروریستی ضد انقلاب و گروهگ تروریستی منافقین بوده است.
و این در حالی است که مذاکرات ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس از سال 1392 تاکنون فقط افزایش تحریم ها آمریکا و غرب بوده است و هم به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
دولت وحشی آمریکا جنایتکار، هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار، هر دو شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
آمریکا جنایتکار، هم اروپا جنایتکار، هر دو شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
ترامپ جنایتکار از سال 1396 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است. ترامپ جنایتکار جنگی است و هم یک تروریست بوده است.
ما هنوز هم ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
آمریکا آمده تمام تاسیسات اتمی ما را نابود کرده حالا شما دنبال مذاکره با آمریکای متجاوز هستی چرا خودتان را در مجامع بین المللی کوچک میکنید
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.

دولت در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.
مجلس در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.

مردم ایران از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در مقابل ظلم، ستم و تجاوز سرخم نخواهند کرد و دولت هم نباید با آمریکا و اروپا مذاکره و همکاری کند.

هفته گذشته سه کشور اروپایی اعلام کردند که اسنپ‌بک را فعال نموده‌اند، اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
آمریکا و تروئیکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند که تروئیکای اروپایی و آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند.
سکوت بی شرمانه آژانس خیانتکار، آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار در برابر توسعه زرادخانه هسته ای اسرائیل جنایتکار شرم آور و تاسف بار است.
و این در حالی است که متأسفانه مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟
مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

کسانی که می گویند باید در برابر امریکا کوتاه آمد، جاهل به قرآن هستند/امریکا بازنده جنگ با اعتقادات ملت ایران است
استکبارستیزی مبنای قوی قرآنی دارد و آیات فراوانی دستور مقابله و ایستادگی بااستکبار را می دهد، چرا که دشمنی کفار با مؤمنان دائمی است و می بایست ایستادگی و مقابله ماهم باید دائمی باشد، بنابراین وظیفه داریم هرساله روز مبارزه با استکبار جهانی راباشکوه تر تجلیل کنیم.
کسانی که می گویند باید با امریکا از در دوستی وارد شد و باید کوتاه آمد این ها جاهل به قرآن هستند، قرآن درسوره مائده آیه۵۱ می فرماید حق ندارید یهود ونصاری را دوست خود قراردهید.
امروز امریکا از روی ضعف جنگ روانی راه انداخته تا با تحریم ها ایران را فلج کند اما شاهد بودیم که نتوانست جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد و به گفته دبیرکل سازمان ملل وبعضی تحلیل گران، امریکا روبه افول است به ویژه درمنطقه غرب آسیا.
خواهیم دید درعرصه اقتصاد این کشور جنایتکار هم عقب خواهد نشست.
امریکایی ها از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از اسلامی بودن نپام به وحشت افتاده بود و به توطئه ها و دشمنی های همه جانبه خود به دنبال به زانو در آوردن ملت ایران بود که هرگز به فضل الهی به این خواسته شوم خود نرسیده است.
ماجرای تسخیر لانه جاسوسی نشان داد که امریکایی ها از فاش شدن چه اسناد جنایتکارانه ای ترس داشتند و امروز آنان با تحریم های اقتصادی هم راه به جایی نبرده اند و بازنده جنگ با اعتقادات ملت ما هستند.
به طور قطع تداوم بر ماندگاری استکبار ستیزی، روحیه انقلابی و وحدت رویه با توجه به همان رویکردی که در 13 آبان ماه 58 داشتیم، می تواند نقشه ها و معادلات امریکای جنایتکار را برهم بزند.
هیچ گاه نباید به وعده های پوشالی امریکای جنایتکار دلخوش بود.
تفکر خدا محور، انقلابی و استکبار ستیزانه شهدای ایران اسلامی به ویژه شهدای دانش آموز، امروز می تواند به عنوان بهترین راهگشای امور دانش آموزان و صد البته ملت ایران باشد.
خشم و انزجار ملت ایران با مشت های محکم و گره کرده، تو دهانی و سیلی سختی به استکبار جهانی و در رأس آن امریکا جنایتکار خواهد بود.

ایران یا باید تسلیم آمریکا و اروپا شود و یا باید مذاکره و توافق هسته ای برجام به طور رسمی لغو کند چون به خاطر که مذاکره و گفت وگو از سال 1392 نتیجه و جواب نداده است و مشکل اصلی ایران هم با آمریکا و هم اروپا از طریق مذاکره ، گفت وگو و توافق هسته ای برجام حل وفصل نخواهد شد و حل نمی شود.


نتیجه مذاکره از سال 1392 تاکنون صفر!
نتیجه مذاکره ترور سردار سلیمانی در فروردگاه بین المللی بغداد توسط ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با دستور مستقیم ترامپ جنایتکار بوده است.
نتیجه اقدامات تروریستی در تهران و سایر شهرهای ایران!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی به ایران قتل عام و بمباران مردم عادی در همه شهرهای ایران با کمک، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا جنایتکار با دستور ترامپ جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه های بین المللی خیانتکار!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تاسیسات هسته ای ایران با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار ترامپ جنایتکار بوده است.

نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند.
در این جلسه، سرلشکر موسوی گزارشی از آخرین وضعیت نیرو‌های مسلح و آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات و همین‌طور اقدامات و عملیات‌های نیرو‌های مسلح در دوره جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد و تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان می‌ایستیم و از کشور دفاع می‌کنیم.
در این جلسه معاونان سرلشکر موسوی گزارشی از حوزه ماموریتی خود دادند که طبق آن، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در بالاترین سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند و اگر احیانا تجاوزی علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود چون اکنون توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.

ایران از سال 1392 تاکنون هزاران بار با مسئولین بی ادب انگلیس جنایتکار مذاکره و گفت وگو کرده است، باز هم و هنوز هم انگلیس جنایتکار ایران را در مذاکره و توافق هسته ای برجام و... محکوم و متهم می کند و متأسفانه دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس سکوت کردند چرا؟

تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران برای سه کشور اروپایی جنایتکار وهم برای مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود. با کسی شوخی نداریم همه کشتی های سه کشور اروپایی را در خلیج فارس نابود می کنیم!

وقتی می‌دانیم آمریکا عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم انگلیس عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم فرانسه عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم آلمان عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم ترامپ وحشی دشمن درجه ملت ایران است و در 13 دی ماه سال 1398 سردار سلیمانی و هم نظامیان سپاه را در جنگ 12 روز ترور کرده است و در سال 97 به صورت غیر قانونی از توافق هسته ای برجام خارج شده است و توافق هسته ای برجام را از سال 1394 عمل نکرده است و هنوز هم عمل نمی کند برای چه مذاکره‌ای کنیم.

اروپا جنایتکار حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد

و این در حالی است که آمریکا جنایتکار عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.

مبارزه و جنگ ما با آمریکا، اروپا و هم مزدورانشان در شهریور ماه سال 1359 شروع شده است، نه در خرداد ماه سال 1404

و این در حالی است که متأسفانه پزشکیان هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

و این در حالی است که متأسفانه عراقچی هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

غرب جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با غرب جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

غرب جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با غرب جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.


شرم آور و تاسف بار است که هنوز هم و باز هم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خیانت، تحریم، و تهدید فرانسه جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دو باره با ژان نوئل بارو بی ادب وزیر امور خارجه فرانسه بی ادب فرانسه همه جانبه همکاری می کند.
از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود سوال اینجاست که پس چرا دولت، مجلس، هر دو هنوز هم و باز هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه جانبه همکاری می کنند.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.
ما بیش از سال 47 سال است که با آمریکا و اروپا و مزدورانشان مبارزه می کنیم و همچنان نیز ادامه داردمشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد هیچ گونه ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، توافق هسته ای برجام و منطقه ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
آمریکا اگر همه تحریم ها را لغو کند و باز هم 100 درصد مشکل اصلی با آمریکا ایران حل نخواهد شد و حل نمی شود
مشکل اصلی با دولت ایران نیست و تاکنون هم نبوده است.
مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران و در سال 1332 آغاز شده است.
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1359 تاکنون هزاران نفرمردم ایران را ترور و قتل عام کردند و هم هزاران جنایت دیگر هم کرده اند پس مشکل اصلی ایران با آمریکا و متحدانش حل وفصل نمی شود.

و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها، صهیونیست ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.
ترامپ، گروسی، نتانیاهو، هر سه جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.


آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.

شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 66 هزار و 980 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود
آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.

مشکل اصلی آمریکا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی آمریکا با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 آغاز شده است، نه در سال 1392
پس مذاکره ایران با آمریکا از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.

مشکل اصلی غرب با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که مشکل اصلی غرب با ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی غرب با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 آغاز شده است، نه در سال 1392
پس مذاکره ایران با غرب از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.


اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با اروپا جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

انگلیس جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با انگلیس جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

فرانسه جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با فرانسه جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

آلمان جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با آلمان جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.


مشکلی اصلی دولتمردان ما هستند که از سال 1392 تاکنون به آمریکا جنایتکار و هم کشورهای اروپایی جنایتکار اعتماد دارند.
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۳:۴۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
ناشناس مواظب باش ندزدنت با این شهامت تحلیل و افشای اسرار و روشن کردن حقیقت، قطعا اگه کاندید ریاست جمهوری بشی همه ملت رای بهت میدن!! مواظب خودت باش
United States of America
ناشناس
۱۱:۵۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
چنانچه زیر بار نرفتند در دادگاه لاهه شکایت شود با وکلای مبرز تامین خسارت هم بوسیله کشوریا آدم هائی که اینو به سر ایران آوردن گردد، مطمئنا پیگیری حقوقی پاسخ خواهد داد با یاری الله
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
دوست خوبم بدبختی اینجاست که اینا دادگاه لاهه رو هم قبول ندارند
Iran (Islamic Republic of)
عماد ایرانی
۱۱:۱۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
تنها راه برون رفت از وضعیت سیاسی پیچیده این مشکل برحام و قطعنامه های سازمان خلل جنایتکاران محاکمه ظریف است
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
فـرانچـسکو خود ظریف بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
عماد ایرانی
۱۱:۰۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
از وزارت امور خارجه میخواهیم اخراج سفرای ۳ کشور متخاصم دنباله رو آمریکا و صهیونیست را بر رسی وحاسوسخانه های این وحشیهای
دیروز وشریک جنایتکاران امروز را ببندد وتا سطح کنسولی پایین بیاورد .
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
کلا برجام ۱۰ سال بود
حالا ترکمنچای رو امضا کردی به درک

نمیشد درست نزدیک انتهای برجام غنی سازی ۶۰ درصد که به هیچ دردی هم نخورد نه بمبی ساختی نه برقی ازش گرفتی رو انجام نمیدادی؟

خوب میخواستی توافقو بریزی دور همون لحظه ای که ترامپ به عنوان یکی از طرف های برجام بدون هیچ عواقبی خارج شد، تو هم مقابله به مثل میکردی خارج میشدی

انگار خوشتون میاد هی کشور رو تو شرایط تحریم و بدبختی اونم به خاطر «هیچی» قرار بدی
آخه ده سال بدبختی کشیدیم، الان تحریم لغو شدت کو؟ الان دلار ۴۲۰۰ تومنیت کو؟ نخواستی به برجام عمل کنی؟ اوکی الان بمب اتمت کو؟ الان برق هسته ایت کو؟

خوب یا یه کاری رو نکن یا پاش وایسا
درست مثل قرارداد کنست فروش گاز به امارات که هیچی جز خسارت و تحریم بیشتر واسه کشور نداشت؟

واقعا انگار یه سری کاسب تحریم و فلاکت مردم میرن قرارداد میبندن و دقیقا عکس همه مفاد قرارداد نصیب مملکت و مردم میشه
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
زهی خیال باطل خودتونا گول میزنید یا مردمو؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
محاکمه سریع و دقیق عاملان اسنپ بک و کرسنت حق ملت است .
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بیانیه جالب و جامعی است !
پرچم بالا ، بالای بالا !!!
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
وزارت امور خارجه ایران کدام دستاورد بزرگ دیپلماسی منظور شان هست؟ برجام، مکانیسم ماشه یا ...که الان باید برای پاک کردنش دست به التماس بشوند و کاسه ی چه کنم چه کنم به دست بگیرند ؟ چرا اشتباهات خود را نمی پذیرید ؟ وقتی آقای ظریف و گروهش متن توافقی را نفهمیده امضا کرده اند و کشور را زیر توافقی بی نتیجه برده اند پاداش ندانم کاری هم گرفته اند چه کسی باید پاسخگو باشد؟
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
کاربر۰۹:۵۷ آقای ظریف درفهمیدن هزارتانفهمی چون رادرس فهمیدن یادمی دهد،اگرسوادواردشدن به این مقوله هارانداری لااقل یادبگیرلال شو.چون برای جامعه دردبزرگی است که بیسوادان ادعای فضل نمایند.
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۱۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
کاربر 10:47 تو لال شو . بیسوادها ادعای فضل کردند و اسنپ بک و برجام رو برای ملت درست کردن و امثال تو هنوز که هنوزه دردتون نگرفته . اگه تو سواد نداری کاسه داغ تر از آش نشو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
مهم آمریکا و کشورهای اروپایی هستند که تحریم ها را بر نخواهند داشت .
۳
۹
پاسخ دادن
۱۲
پزشکیان: حتی اگر کسی مرتکب خلافی شد، ذره‌ای از حقوقش تضییع نشود
​​​​​​​نامه روسیه، ایران و چین درباره خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱
بقایی اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس در غزه را محکوم کرد
وزیر کشور: خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه پرداخت می‌شود
پیام معاون حقوقی وزارت خارجه درباره مقابله با اسنپ‌بک
نشست سران قوا برگزار شد
عارف: المپیک ۲۰۲۸ فرصت حیثیتی برای کشورمان است
دیدار سرکنسول جدید ایران در ارزروم ترکیه با عراقچی
آخرین اخبار
​​​​​​​نامه روسیه، ایران و چین درباره خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱
وزیر کشور: خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه پرداخت می‌شود
نشست سران قوا برگزار شد
بقایی اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس در غزه را محکوم کرد
پیام معاون حقوقی وزارت خارجه درباره مقابله با اسنپ‌بک
پزشکیان: حتی اگر کسی مرتکب خلافی شد، ذره‌ای از حقوقش تضییع نشود
عارف: المپیک ۲۰۲۸ فرصت حیثیتی برای کشورمان است
دیدار سرکنسول جدید ایران در ارزروم ترکیه با عراقچی
پایان رزمایش مرکب دریایی امداد و نجات دریایی ۲۰۲۵
قنبری: فعال‌سازی اسنپ‌بک از سوی بسیاری از کشور‌ها غیرقانونی اعلام شده است
پیام تسلیت رهبر معظّم انقلاب در پی درگذشت سردار سرتیپ علیرضا افشار
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان
پیوستن پزشکیان به پویش «مدرسه بساز» عملیاتی شد
سند توسعه دریایی در حد کاغذ باقی نماند
مهاجرانی: دولت کارگروه‌هایی برای رفع موانع تولیدکنندگان تشکیل داده است/ اعتبارِ کارت رفاهی به ۵ میلیارد ریال افزایش یافت
کارآفرینی اجتماعی تزریق شرافت اجتماعی به سود و زیان اقتصادی است
قالیباف قانون پیوستن ایران به CFT را به پزشکیان ابلاغ کرد
بقائی: ۲۲۳۱ پایان یافت/ هیچ تصمیمی در شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌ها اتخاذ نشده است
هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریم‌های ایران پس از ۱۸ اکتبر وجود ندارد
عراقچی: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، فاقد مبنای حقوقی است
قالیباف: رویکرد برنامه هفتم مسئله‌محور است/ حل مسائل بدون پذیرش واقعیت‌ها ممکن نمی‌شود
بیانیه وزارت امور خارجه ایران در مورد انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد
مجلس با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران برخورد می‌کند
باید نسبت به سناریوی شرم‌الشیخ هوشیار بود