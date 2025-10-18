مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مجری طرح‌های نهضت ملی مسکن کشور از اجرای دوازده پروژه آبرسانی و شبکه جمع آوری فاضلاب در طرح‌های نهضت ملی مسکن شهرستان‌های شهرکرد و بروجن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ نورالله تیموری در سفر دو روزه به استان چهارمحال و بختیاری، از پروژه‌های آب و فاضلاب در طرح‌های نهضت ملی مسکن شهرستان‌های شهرکرد و بروجن بازدید نمود.

مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مجری طرح‌های نهضت ملی مسکن کشور ضمن ارزیابی خوب پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن از اجرای سریع پروژه‌های آبرسانی و اجرای شبکه‌های فاضلاب طرح‌های نهضت ملی مسکن از مدیرعامل و کارشناسان شرکت آبفا و پیمانکاران این پروژه‌ها تقدیر و تشکر نمود.

کریمی مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری پروژه‌های آب و فاضلاب در طرح‌های نهضت ملی مسکن در این شهرستان‌ها را ساخت مخزن ۵ هزار متر مکعبی منظریه شهرکرد، اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب در محله‌های ۳۴، ۴۰ و ۴۱ در منظریه شهرکرد، اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب در نهضت ملی مسکن سفیددشت، فرادنبه، نقنه و گندمان فاز ۳ الهیه بروجن، ساخت مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی در مرجن بروجن با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان، حفر و تجهیز چاه شماره ۱۱ بروجن و همچنین اجرای خط انتقال آب از چاه به مخزن به طول سه و نیم کیلومتر برشمرد. 

وی افزود: بازدید از تصفیه خانه فاضلاب فرادنبه، مسکن ملی بلداجی و نافچ همچنین بازدید از مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی ۱۲ محرم شهرکرد در برنامه‌های مجری طرح‌های نهضت ملی مسکن آب و فاضلاب کشور جهت تخصیص اعتبارات بیشتر قرار گرفت.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، مسکن ملی
خبرهای مرتبط
افتتاح ۳۸۲ پروژه برق رسانی همزمان با هفته دولت در استان چهارمحال و بختیاری
پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مسکن ملی درشهرکرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
معرفی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به عنوان فعال حوزه رسانه زیست بوم فناوری و نوآوری
به تماشای طبیعت زیبای ده چشمه بنشینید + تصاویر
نجات زندگی در دل امواج + تصاویر و فیلم
اجرای ۱۲ پروژه آب و فاضلاب در نهضت ملی مسکن شهرستان های شهرکرد و بروجن
محور شهرکرد به سورشجان به طور کامل ایمن‌سازی شد
بهره برداری از جاده شهید خرازی تا دو ماه آینده + فیلم