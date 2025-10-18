باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ نورالله تیموری در سفر دو روزه به استان چهارمحال و بختیاری، از پروژههای آب و فاضلاب در طرحهای نهضت ملی مسکن شهرستانهای شهرکرد و بروجن بازدید نمود.
مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مجری طرحهای نهضت ملی مسکن کشور ضمن ارزیابی خوب پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن از اجرای سریع پروژههای آبرسانی و اجرای شبکههای فاضلاب طرحهای نهضت ملی مسکن از مدیرعامل و کارشناسان شرکت آبفا و پیمانکاران این پروژهها تقدیر و تشکر نمود.
کریمی مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری پروژههای آب و فاضلاب در طرحهای نهضت ملی مسکن در این شهرستانها را ساخت مخزن ۵ هزار متر مکعبی منظریه شهرکرد، اجرای شبکههای آب و فاضلاب در محلههای ۳۴، ۴۰ و ۴۱ در منظریه شهرکرد، اجرای شبکههای آب و فاضلاب در نهضت ملی مسکن سفیددشت، فرادنبه، نقنه و گندمان فاز ۳ الهیه بروجن، ساخت مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی در مرجن بروجن با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان، حفر و تجهیز چاه شماره ۱۱ بروجن و همچنین اجرای خط انتقال آب از چاه به مخزن به طول سه و نیم کیلومتر برشمرد.
وی افزود: بازدید از تصفیه خانه فاضلاب فرادنبه، مسکن ملی بلداجی و نافچ همچنین بازدید از مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی ۱۲ محرم شهرکرد در برنامههای مجری طرحهای نهضت ملی مسکن آب و فاضلاب کشور جهت تخصیص اعتبارات بیشتر قرار گرفت.