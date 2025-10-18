مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: برخورد خودروی سمند و مزدا ۳ در محور آبیک به زیاران، مقابل سد زیاران، ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: حادثه‌ای مبنی بر برخورد خودروی سمند و مزدا ۳ در محور آبیک به زیاران، مقابل سد زیاران به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امدادونجات پایگاه آبیک به همراه خودروی آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: در این سانحه ۶ نفر مصدوم شدند که ۵ نفر توسط عوامل اورژانس و یک نفر نیز توسط نجاتگران هلال‌احمر به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شد و عملیات رهاسازی یکی از مصدومان گرفتار در خودرو نیز توسط تیم نجات هلال‌احمر انجام شد.

