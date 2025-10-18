باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - برنده جایزه صلح نوبل، ماریا کورینا ماچادو، در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به «مبارزه با نیرو‌های تمامیت‌خواه» ادای احترام کرد. دفتر نتانیاهو این تماس را تأییدی بر عملیات نظامی اسرائیل در غزه معرفی کرد.

دفتر نتانیاهو در شبکه اکس (توییتر سابق) ادعا کرد ماچادو بسیار از تصمیمات و اقدامات قاطعانه نتانیاهو در جریان جنگ قدردانی می‌کند و توافق برای آزادی اسرا را ستود.

با این حال، ماچادو در پست جداگانه‌ای به طور مستقیم به اسرائیل یا غزه اشاره نکرد و در بیانیه‌ای محتاط گفت: «همه ملت‌های خاورمیانه سزاوار آینده‌ای هستند که بر پایه کرامت، عدالت و امید بنا شده باشد - نه ترس.»

روابط ونزوئلا و اسرائیل از سال ۲۰۰۹ به دستور هوگو چاوز، رئیس جمهور پیشین این کشور، در اعتراض به جنگ غزه در سال ۲۰۰۸ قطع شد. گوستاوو پترو، رئیس جمهور چپ‌گرای کلمبیا، هفته گذشته با اشاره به تماس‌های گذشته ماچادو با نتانیاهو، اعطای جایزه نوبل به او را مورد سوال قرار داد.