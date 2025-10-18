باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم

پخش تلویزیونی یکی از دیدار‌های فوتبال در ایران، با حاشیه عجیب و غریبی همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه دیدار استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان، رینگ بوکسی در استادیوم وجود داشت که همزمان با فوتبال در آن مبارزه می‌کردند.

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
چون میخواست این را بگه که اولین ورزش حرفه‌ای آبادان بوکس بود بعد فوتبال آغاز شد ....
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خوب فیلم نمیداشتی اگه قرار بود داستان بگی
۰
۳
پاسخ دادن