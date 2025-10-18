از آغاز فرایند پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵، تاکنون بیش از ۱۳ هزار نفر در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت نام‌نویسی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج تمتع از ۲۰ مهرماه در سراسر کشور آغاز شده و روند نام نویسی از اولویت‌ها، براساس اطلاعیه سازمان حج و زیارت در حال انجام است.

اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در این باره توضیح داد: طی روز‌های اخیر مرحله بیش از ۱۳۰۰۰ نفر که همگی از دارندگان اسناد ثبت نامی قبل از آبان ماه بوده‌اند در سامانه نام نویسی کرده‌اند.

رضایی افزود: از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه نیز اولویت‌های جدید یعنی دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آذرماه ۸۶ می‌توانند به سامانه my.haj.ir مراجعه و نام نویسی را قطعی نمایند.

رضایی تاکید کرد: متقاضیان می‌بایست پس از ورود به سامانه همه اطلاعات خود را بروز‌رسانی و سپس مبلغ علی الحساب را واریز کنند که پیش ثبت نام آنها نهایی شود. در مرحله ثبت نام قطعی نیز صرفا افرادی می‌توانند کاروان انتخاب کنند که پیش ثبت نام آنها قطعی شده باشند. کسانی که در ده روز اول اقدام به پیش ثبت نام کرده باشند در انتخاب کاروان در اولویت هستند.

گفتنی است، زمانبندی ثبت نام از اولویت‌ها طبق اطلاعیه پیش ثبت نام به شرح ذیل می‌باشد:

تمامی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

+دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع 

تا تاریخ۱۳۸۶/۰۸/۳۰از ساعت ۱۰صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

+دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع 

تا تاریخ۱۳۸۶/۰۹/۳۰از ساعت ۱۰صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

منبع: سازمان حج و زیارت

