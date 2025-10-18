باشگاه خبرنگاران جوان - احمد راستینه عضو فراکسیون ورزش مجلس در مورد انتقادهای اخیر به تیم ملی فوتبال در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خوشبختانه تیم ملی فوتبال صعود آسانی به جام جهانی داشت در هیچ دورهای به این شکل نبود و این دوره تنها دورهای بود که بدون، اما اگرها اتفاق افتاد و این مرهون انسجامی بود که در مجموعه فدراسیون فوتبال و دفاعی که از یک سرمربی ایرانی انجام شد به ثمر رسیده است.
وی ادامه داد: در گذشته سرمربیان با اسمهای بزرگی داشتیم، اما تیم اعزامی میشد و ۶ تا گل میخوردیم و افتخار میکردیم سرمربی ما خارجی است متاسفانه خود تحقیری در برخی جریانان فکری کشور حاکم است یعنی اگر خارجی باشد ۶ گل هم بخوریم عالی است، اما اگر ایرانی باشد راحت برویم به جام جهانی این خیلی بد است.
راستینه در مورد انتقادها در بازیهای اخیر تیم ملی گفت: بازیهای تدار کاتی است و من فنی نمیتوانم صحبت کنم، اما در خصوص اینکه فدراسیون به این نتیجه رسیده که این دوره را با سرمربی ایرانی جام جهانی برود اجازه بدهید به کمیته فنی اعتماد کنیم و کمک کنیم از حاشیهها کناره گیری کنیم حتما سرمربی ایرانی هم از همه ظرفیتها استفاده میکند و طبیعی است که بازیهای تدار کاتی همواره فرصتی است برای شناخت دقیقتر تیم و ارنج تیم و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و باید این فرصت را بدهیم.
وی افزود: این نگاههای خود تحقیری در جریانهای سیاسی که به جریانهای ورزشی هم سرایت کرده کنار بگذاریم هر جا به ایرانی اعتماد کردیم موفق شدیم کشتی مایه فخر ایران شد، ووشو هم همینطور با سرمربی ایرانی، وزنه برداری نیز با سرمربی ایرانی و فوتسال مایه فخر جهان با سرمربی ایرانی و اجازه بدید فوتبال هم این شانس را داشته باشد.
راستینه در مورد سفر برخی نمایندهها به همراه تیم ملی در سفر به امارات گفت: در مورد حضور نمایندهها در امارات چیزی نشنیدم اگر اسامی دارید بگوید من در جریان نیستم.