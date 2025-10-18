سرمربی جدید الاتحاد عربستان بعد از تساوی تیمش برابر الفیحاء تاکید کرد که از وضعیت تیمش راضی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - الاتحاد فصل قبل نمایش درخشانی با لوران بلان داشت و توانست با اقتدار عنوان قهرمانی را در لیگ و جام حذفی عربستان به دست آورد. این تیم در فصل جاری وضعیت خوبی ندارد. شکست تلخ برابر النصر باعث شد تا لوران بلان از کار برکنار شود، اما بعد از اخراج این سرمربی فرانسوی هم وضعیت الاتحاد بهتر نشده است. این تیم که کونسیسائو را به عنوان سرمربی جدیدش انتخاب کرده است در نخستین گام با تساوی برابر الفیحاء متوقف شد.

سرمربی تازه‌وارد پرتغالی از وضعیت تیمش راضی نیست. به نقل از اسپورت، سرجیو کونسیسائو تاکید کرد که تیمش نیاز به کار بیشتر در دوره پیش رو دارد و اگر سطح تیم به همان شکلی که در بازی با الفیحاء دیده شد ادامه یابد روز‌های سخت نیز ادامه خواهند داشت.

کونسیسائو پس از بازی گفت: با سطحی که تیم امروز داشت، در آینده دچار مشکل خواهیم شد. نیاز به کار زیادی در دوره پیش رو داریم. من به‌تازگی آمده‌ام و باید بسیاری از چیزها، به‌ویژه جنبه‌های آمادگی جسمانی، تغییر کند. الاتحاد در فصل گذشته قهرمان لیگ و جام شد این یعنی بازیکنان بااستعدادی در تیم وجود دارند. آنچه نیاز داریم انگیزه و روحیه بیشتری نسبت به آن چیزی است که در این بازی دیدیم.

برچسب ها: الاتحاد ، لیگ عربستان
