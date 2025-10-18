قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0639\u0641\u0631 \u0642\u0646\u0627\u062f\u0628\u0627\u0634\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0642\u0637\u0639\u0646\u0627\u0645\u0647 \u06f2\u06f2\u06f3\u06f1 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0639\u062f \u0645\u0642\u0631\u0631 \u06cc\u0639\u0646\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06f2\u06f6 \u0645\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0645\u0637\u0627\u0628\u0642 \u0622\u0646 \u06a9\u0644\u06cc\u0647 \u0642\u0637\u0639\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0641\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n