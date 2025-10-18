باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم

قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر یعنی امروز ۲۶ مهر به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر قنادباشی، کارشناس سیاسی گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر یعنی امروز ۲۶ مهر به پایان رسید و مطابق آن کلیه قطعنامه‌های پیشین علیه ایران منتفی شده است.

