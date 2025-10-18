رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه انار یکی از محصولات تولیدی استان شمرده می شود، گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از ۴ هزار تن انار از باغ های گیلان برداشت شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی رئیس جهاد کشاورزی گیلان امروز به خبرنگار ما گفت: گیلان علاوه بر برنج، زیتون، انواع مرکبات  در تولید انار نیز فعال است.


رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه سطح زیر کشت انار ترش و شیرین در گیلان ۴۸۲ هکتاراست، افزود: تعداد بهره‌برداران در استان یک هزار و ۷۶۵ نفر است.


 وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از چهار هزار تن انار به ارزش اقتصادی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در گیلان برداشت شود.


محمدی اذعان داشت: شهرستان ماسال بیشترین باغ انار را در استان دارد و بعد از آن شهرستان‌های رودبار، املش و تالش در جایگاه بعدی بیشترین سطح زیرکشت را دارد.

برداشت انار در گیلان از اواخر مهر آغاز و تا آبان ماه ادامه دارد.

