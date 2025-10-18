باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات و اصلاح نقاط پرخطر با تلاش راهداران شهرستان شهرکرد به انجام رسید.
مهدی مولایی گفت: عملیات ایمنسازی محور شهرکرد – سورشجان با اجرای اقدامات گسترده راهداری و بهکارگیری چهار اکیپ تخصصی شامل گروههای خاکبرداری و خاکریزی، شانهسازی، اصلاح شیب شیروانی، نصب تابلوها و علائم ایمنی و اجرای روکش آسفالت انجام شد.
وی افزود: در این طرح، بیش از ۸ هزار مترمکعب عملیات خاکی اجرا شد و این محور بهطور کامل ایمنسازی گردید.
مولایی ادامه داد: در محل ورودی بخش مرکزی لاران نیز دو قوس خطرناک با اصلاح هندسی، شانهسازی و نصب علائم هشداردهنده ایمنسازی شد تا خطر وقوع حوادث در این محدوده به حداقل برسد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرکرد اضافه کرد: این عملیات بهصورت امانی و با استفاده از تجهیزات و توان فنی اداره راهداری شهرستان انجام گرفته است.
وی تأکید کرد: اجرای طرحهای ایمنسازی در محورهای پرتردد شهرستان با هدف کاهش سوانح رانندگی و ایجاد محورهای ایمن و عاری از خطر در دستور کار راهداری قرار دارد و با جدیت دنبال میشود.
مولایی با قدردانی از تلاش راهداران شهرستان گفت: حضور مستمر و میدانی راهداران در تمام فصول سال، تضمینکننده ایمنی جادهها و سلامت تردد کاربران راه است.