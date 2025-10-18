وزیر ورزش و جوانان در پیامی به مناسبت ۲۶ مهر، روز تربیت‌بدنی و ورزش این روز را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر ورزش و جوانان در پیامی به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش، ضمن تبریک این روز گفت: پیشرفت واقعی ورزش زمانی تحقق می‌یابد که با اخلاق، دانش و روح پهلوانی همراه باشد و به سلامت، نشاط و اقتدار ملی بیانجامد.

متن پیام احمد دنیامالی به مناسبت روز ملی تربیت بدنی و ورزش به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ز نیرو بود مرد را راستی ز سستی کژی زاید و کاستی

۲۶ مهرماه، روز تربیت‌بدنی و ورزش، یادآور جایگاه رفیع ورزش در تعالی انسان و جامعه و نقشی است که این عرصه در سلامت، نشاط، اخلاق و هویت ملی ایفا می‌کند.

قرار گرفتن این روز در تقویم رسمی کشور، مسئولیت وزارت ورزش و جوانان را سنگین‌تر می‌سازد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، علمی و اجرایی، مسیر توسعه ورزش را برای همه اقشار جامعه فراهم کند. ترویج ورزش همگانی نه‌تنها ضامن سلامت جسم و روان مردم است، بلکه به افزایش همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و ارتقای بهره‌وری عمومی نیز کمک می‌کند. جامعه‌ای که ورزش در آن نهادینه شده باشد، جامعه‌ای پویا، کارآمد و برخوردار از نشاط پایدار است.

در کنار توسعه ورزش همگانی، ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی یکی از اولویت‌های جدی وزارت ورزش و جوانان است. تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از استعداد‌ها و بهره‌گیری از دانش مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز درخشش قهرمانان ایران در عرصه‌های آسیایی، جهانی و المپیک باشد و سهم ورزش را در عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد.

ورزش حرفه‌ای و اقتصادی نیز از ارکان توسعه پایدار ورزش کشور است. تقویت نظام باشگاه‌داری، جلب مشارکت بخش خصوصی و ایجاد چرخه اقتصادی شفاف و مؤثر در ورزش، می‌تواند به تحکیم بنیان‌های این حوزه بیانجامد. وزارت ورزش و جوانان اجرای لایحه نظام جامع باشگاه‌داری و حمایت از حضور حامیان ورزشی را با رویکرد برد ـ برد دنبال می‌کند تا منافع ورزش به جامعه و نسل‌های آینده نیز منتقل شود.

تحول در ورزش بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نو ممکن نیست. استفاده از هوش مصنوعی، داده‌کاوی و ابزار‌های علمی در تصمیم‌سازی و مدیریت می‌تواند به افزایش بهره‌وری، شفافیت و سرعت پیشرفت ورزش کشور کمک کند.

با این همه، هر میزان رشد و پیشرفت در ورزش، تنها زمانی ارزشمند است که بر پایه اخلاق، منش پهلوانی و روح جوانمردی استوار باشد. قهرمانی بدون اخلاق، دستاوردی ناپایدار است. ورزشی که با اخلاق، احترام و فرهنگ همراه باشد، زمینه‌ساز ساختن نسلی مسئول، متعهد و خودباور خواهد شد. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند، «ورزش قوی، ایران قوی» و این هدف والا، تنها در سایه اخلاق، علم و تلاش جمعی تحقق می‌یابد.

در این روز فرخنده، یاد و نام بیش از پنج هزار شهید ورزشکار، آزادگان و جانبازان سرافراز که پهلوانان واقعی این سرزمین‌اند را گرامی می‌دارم. همچنین یاد و احترام ویژه‌ای نثار شهدای ورزشکار در دفاع مقدس دوازده‌روزه می‌کنم. همچنین با احترام، یادی می‌کنم از پیشکسوتان و مدیرانی که آسمانی شده‌اند، از پیشکسوتان کنونی که اثرات ارزشمندشان همچنان محسوس است و قدردانی می‌کنم از مدیران کنونی، مربیان، ورزشکاران، داوران و اهالی رسانه که با تعهد، دانش و تلاش خالصانه، در اعتلای ورزش کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

همچنین این روز را به فدراسیون‌ها، ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، هیأت‌های ورزشی، باشگاه‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک، انجمن‌ها، نهاد‌های فعال ورزشی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و نیرو‌های مسلح که در گسترش فرهنگ ورزش نقش‌آفرین هستند، تبریک می‌گویم.

از مردم شریف ایران نیز دعوت می‌کنم با حمایت، همراهی و دعا‌های خیر خود، پشتیبان ورزشکاران کشورمان در رویداد‌های پیش‌رو — از جمله بازی‌های آسیایی جوانان، بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، پاراسیایی جوانان و المپیک ناشنوایان — باشند.

با هم، در مسیر جامعه‌ای سالم‌تر، بانشاط‌تر، اخلاق‌مدارتر و سرافرازتر گام برمی‌داریم.

برچسب ها: روز تربیت بدنی و ورزش ، وزیر ورزش وجوانان
خبرهای مرتبط
در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا
پیام تبریک وزیر ورزش پس از قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران
دستور وزیر ورزش برای برخورد با مسببان بدرفتاری با هواداران و خبرنگاران در تمرین استقلال
هاشمی: باید در فضای همدلی مشکلات کاروان ایران را کاهش دهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
آخرین اخبار
علیرضا مرتاضی فردا به مصاف نماینده بحرین می‌رود
اسبقیان: محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم/ واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
ایران در جایگاه پنجم بخش تیمی قرار گرفت
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
مجیدی در آستانه اخراج از تیم اماراتی
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
ملی پوش پنچاک سیلات:آمده‌ایم تا مردم کشورمان را خوشحال کنیم
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
تمجید رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب از توسعه این رشته آبی در ایران
والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال جهان؛ نخستین حضور ایران در جمع ۱۶ تیم برتر
پرسپولیس با بازوبند مشکی مقابل خیبر
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
کارلوس ناسار در آستانه ترک بلغارستان
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
سید حسین حسینی به کمیته انضباطی سپاهان احضار شد
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
معرفی برترین‌های هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
صعود پرگل یاران یخچالی به یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان
کونسیسائو از وضعیت الاتحاد راضی نیست
راستینه: خود تحقیری برخی جریان‌های سیاسی به ورزش هم سرایت کرده است
آسیب‌دیدگی بازیکن استقلال جدی نیست
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها