یک متخلف صید غیرمجاز ماهی در رودخانه کرج توسط محیط‌بانانمنطقه حفاظت شده البرز جنوبی دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -تونی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: محیط‌بانان حین گشت و کنترل م موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف صید غیرمجاز در حاشیه رودخانه کرج شدند.

وی افزود: «در بازرسی از متخلف، ادوات و تجهیزات صید غیرمجاز به همراه چهار قطعه ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز کشف و ضبط شد.

تونی با اشاره به ممنوعیت هرگونه صید در رودخانه‌های استان بدون مجوز قانونی خاطرنشان کرد: «با هدف صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان و حفظ تعادل زیستی، برخورد قانونی با متخلفان صید و شکار در دستور کار جدی محیط‌بانان قرار دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج در پایان از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا با نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.

 

برچسب ها: دستگیری شکارچی ، شکارچی غیر مجاز
خبرهای مرتبط
شکارچیان غیرمجاز کبک در گچساران با دستان بسته
دستگیری شکارچیان حرفه‌ای غیر مجاز در گچساران
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاخ سلیمانیه؛ احیای کاخی که تاریخ را نفس می‌کشد
برخورداری بیش از ۳۹۰۰ فرد دارای آسیب بینایی از حمایت‌های بهزیستی البرز
ایجاد یک هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی برای نیازمندان البرز
دستگیری متخلف صید غیرمجاز در رودخانه کرج
کم تحرکی و بی تحرکی چالش اصلی سلامت
واگذاری زمین به سه هزارو ۲۸۰ خانواده البرزی
مگا پروژه ملی فیبر نوری در کلانشهر کرج آغاز شد
آخرین اخبار
مگا پروژه ملی فیبر نوری در کلانشهر کرج آغاز شد
واگذاری زمین به سه هزارو ۲۸۰ خانواده البرزی
کم تحرکی و بی تحرکی چالش اصلی سلامت
برخورداری بیش از ۳۹۰۰ فرد دارای آسیب بینایی از حمایت‌های بهزیستی البرز
کاخ سلیمانیه؛ احیای کاخی که تاریخ را نفس می‌کشد
ایجاد یک هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی برای نیازمندان البرز
دستگیری متخلف صید غیرمجاز در رودخانه کرج