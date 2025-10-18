باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -تونی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: محیطبانان حین گشت و کنترل م موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف صید غیرمجاز در حاشیه رودخانه کرج شدند.
وی افزود: «در بازرسی از متخلف، ادوات و تجهیزات صید غیرمجاز به همراه چهار قطعه ماهی قزلآلای خالقرمز کشف و ضبط شد.
تونی با اشاره به ممنوعیت هرگونه صید در رودخانههای استان بدون مجوز قانونی خاطرنشان کرد: «با هدف صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان و حفظ تعادل زیستی، برخورد قانونی با متخلفان صید و شکار در دستور کار جدی محیطبانان قرار دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج در پایان از شهروندان و علاقهمندان به طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا با نزدیکترین پاسگاه محیطبانی اطلاع دهند.