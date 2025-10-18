باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر در رشته اسکیت دختران که از تاریخ ۲۴ مهر ماه با حضور بیش از ۸۵ ورزشکار به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان و در مجموعه ورزشی یادگار امام شهرستان رشت آغاز شده بود، با معرفی برترین ها به اتمام رسید.

شرکت‌کنندگان در این دوره از رقابت‌ها روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه وارد محل برگزاری مسابقات شدند و از روز پنجشنبه هم رقابت ها استارت خورد.

در این دوره از رقابت‌ها که طبق تفاهم‌نامه فدراسیون اسکیت و وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، اسکیت بازان رده های سنی ۱۲ تا ۱۶ سال در این رویداد حضور داشتند.

در مراسم اختتامیه که امشب برگزار شد، نایب رئیس دوم فدراسیون، مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و هیات استان گیلان به همراه عوامل اجرایی مسابقات نیز حضور داشتند.

در پایان این رقابت‌ها نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

رده سنی ۸۸ تا ۸۹؛

نفر اول: سارینا صفری(البرز)

نفر دوم: باران معینی(اصفهان)

نفر سوم: ایرین لهونی(همدان)

رده سنی ۹۰ تا ۹۲:

نفر اول: کیمیا کریمی(اصفهان)

نفر دوم: آوینا مقدمی(البرز)

نفر سوم: حدیثه میرزایی(خراسان رضوی)

بدین ترتیب در بخش تیمی استان های اصفهان و البرز توانستند صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شوند. استان های همدان و خراسان رضوی هم به ترتیب یک مدال برنز کسب کردند.

گفتنی است المپیاد استعدادهای برتر در بخش پسران هفته آینده و به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه در استان لرستان و شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.