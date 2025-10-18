رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: امروز یکی از وظایف بزرگ دستگاه‌های امنیتی، شناسایی نفوذی‌های رژیم صهیونی و نقشه‌های شوم آنان در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با سردار سرتیپ پاسدار خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه خصوصا سرلشکر محمد کاظمی و تقدیر از تلاش‌های بی وقفه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، صلابت نیرو‌های مسلح و حضور مردم در صحنه نقشه شوم دشمنان این نظام را که با تمام توان نظامی و ظرفیت‌های اطلاعاتی خود از رژیم صهیونیستی حمایت کردند با شکست مواجه کرد و ما قدردان رشادت‌های نیرو‌های مسلح هستیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار کاظمی اظهار داشت: ایشان اقدامات ارزشمندی در سازمان اطلاعات سپاه انجام داد و با مدیریتی که در جنابعالی وجود دارد، رجاء واثق دارم که در دوران شما این مهم ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همچنین با تاکید بر حفظ هوشیاری، حساسیت، دقت و توجه به اقدامات دشمن صهیونی - آمریکایی بیان داشت: امروز یکی از وظایف بزرگ دستگاه‌های امنیتی شناسایی نفوذی‌ها و مزدوران رژیم صهیونی و نقشه‌های شوم آنان در کشور است و البته این مهم با همکاری اطلاعاتی مردم در شناسایی و معرفی کیس‌های امنیتی و جاسوسی دشمن سریع‌تربه نتیجه می‌رسد.

همچنین در این دیدار سردار خادمی ضمن تشکر از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و همراهان در مجموعه اطلاعات سپاه و قدردانی از اقدامات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در صیانت از نیرو‌های مسلح و حفظ اقتدار ایشان خاطر نشان ساخت: ما با تمام وجود راه شهیدان را ادامه می‌دهیم و در این راه از ارشادات ارزشمند سازمان قضایی برخوردار خواهیم شد.

در این دیدار معاون توسعه، دادستان نظامی تهران، مدیران کل حفاظت و اطلاعات و حوزه ریاست حضور داشتند.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح

برچسب ها: سازمان قضایی نیروهای مسلح ، سازمان اطلاعات سپاه ، جنگ ۱۲ روزه ، رژیم صهیونیستی
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
درود بر همه نیروهای مسلح ایران جان.
