باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های قایقرانی آب‌های آرام دختران در قالب هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور در پیست نخل ناخدای بندرعباس برگزار شد.

در این رقابت‌ها ورزشکارانی از تهران، همدان، گیلان، اردبیل، البرز، هرمزگان، زنجان، آذربایجان شرقی، کردستان، قزوین و مازندران در فضایی پرشور و هیجان‌انگیز در دور مقدماتی، نیمه‌نهایی و فینال به مصاف یکدیگر رفتند و برترین‌ها مشخص شدند

کایاک ٢٠٠ متر:

سارا ابراهیمی از البرز

ریحانه دادو از هرمزگان

فاطمه صابری از تهران

کایاک ۵٠٠ متر:

ابریشم موسوی‌زاده از تهران

آیسا نصیری از البرز

محدثه امزاجردیان از همدان

کانو ٢٠٠ متر:

بهار والی‌پور از گیلان

آیلا دروگر از آذربایجان‌شرقی

فاطمه سالاری‌پور از هرمزگان

کانو ۵٠٠ متر:

آوا قدیانی از البرز

رها موسی رضایی‌فرد از گیلان

آوا قنبری‌ها از تهران