معرفی برخی محصولاتی که با استفاده از پرتودهی به بهبود کیفیتشان کمک شده است + فیلم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی در خصوص پرتودهی به محصولات کشاورزی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید پژمان شیرمردی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد پرتودهی به محصولات‌کشاورزی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

 

