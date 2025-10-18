باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» در مصاحبه ای اختصاصی با جرد کوشنر و استیو ویتکاف از افشاگری جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ خبر داد. بر اساس این گزارش، کوشنر فاش کرده که حمله رژیم صهیونیستی به قطر، واشنگتن را وادار به اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه‌تر در قبال تل‌آویو کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، احساس خود و کوشنر را اینگونه توصیف کرده: «ما از سوی رژیم صهیونیستی مورد خیانت قرار گرفتیم»، چرا که این حمله در اوج مذاکرات حساس صورت گرفت و نقش حیاتی دوحه را در این گفت‌و‌گو‌ها مخدوش کرد.

ویتکاف در تشریح پیامد‌های این حمله تأکید کرد: «حمله به دوحه اثر تشدیدکننده داشت، زیرا قطری‌ها بازیگران کلیدی در فرآیند مذاکرات بودند. این اقدام موجب از دست رفتن اعتماد قطری‌ها شد و همچنین دسترسی به حماس را برای مدتی با اختلال مواجه کرد. این واقعه به وضوح نشان داد که نقش قطر تا چه اندازه حیاتی و تعیین‌کننده بوده است.»

جرد کوشنر نیز در همین رابطه اظهار داشت که دونالد ترامپ پس از این حادثه به این نتیجه رسید که مقامات رژیم صهیونیستی از کنترل خارج شده و بدون هماهنگی با واشنگتن اقدام به عملیات می‌کنند.

به گفته کوشنر، ترامپ مصمم شد که با صراحت و قاطعیت بیشتری با طرف اسرائیلی برخورد کند. وی افزود: «رئیس‌جمهور همچنین بر این باور بود که باید مانع از اقدامات خودشکنانه رژیم صهیونیستی شود.»

منبع: سی بی اس