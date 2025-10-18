در مقابل دیابت شیرین (دیابت نوع ۱ و ۲)، نوع نادری از این بیماری به نام «دیابت بی‌مزه» وجود دارد که هیچ ارتباطی با قندخون ندارد، اما می‌تواند با ایجاد تشنگی سیری‌ناپذیر و دفع مقادیر زیاد ادرار، تعادل آب و الکترولیت‌های بدن را به طور خطرناکی بر هم بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه سای‌تِک‌دِیلی در گزارشی آورده است: وقتی سازوکار تشنگی بدن از کار می‌افتد، خودِ آب به خطری مهلک تبدیل می‌شود. دیابت بی‌مزه، برخلاف دیابت شیرین (دیابت نوع ۱ و ۲)، هیچ ارتباطی با تنظیم قندخون ندارد، اما صد‌ها هزار نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

تشابه در نام، تفاوت در ماهیت

دیابت شیرین و دیابت بی‌مزه، هر دو در یک علامت مشترک هستند: دفع ادرار بیش از حد. واژه دیابت از زبان یونانی باستان به معنای «عبور کردن» گرفته شده که به‌خوبی نشان‌دهنده تکرر ادرار در هر دو بیماری است.

دیابت بی‌مزه چگونه ایجاد می‌شود؟

مشکل اصلی در هورمون ضد ادراری (AVP) است که به‌عنوان سیستم حفظ آب بدن عمل می‌کند. وقتی این سیستم مختل شود، کلیه‌ها توانایی خود را برای حفظ آب از دست می‌دهند. پیامد‌های این اختلال عبارت‌اند از:

احساس تشنگی دائمی.
تولید مقادیر زیاد ادرار رقیق و بی‌رنگ.
کم‌آبی مداوم بدن با وجود نوشیدن آب زیاد.

انواع و علل دیابت بی‌مزه

دیابت بی‌مزه مرکزی: شایع‌ترین نوع که در اثر کمبود هورمون ضد ادراری رخ می‌دهد.

دیابت بی‌مزه کلیوی: هنگامی رخ می‌دهد که کلیه‌ها به هورمون ضد ادراری پاسخ نمی‌دهند.

دیابت بی‌مزه حاملگی: مشکل در تجزیه هورمون ضد ادراری آن را ایجاد می‌کند و معمولاً پس از زایمان برطرف می‌شود.

دیابت بی‌مزه دیپسوژنیک: آسیب به مرکز تشنگی در مغز باعث احساس عطش کنترل‌ناپذیر می‌شود.

هر چهار نوع به علائمی مشابه (تشنگی و دفع ادرار بیش از حد) منجر می‌شوند، اما درمان هر کدام کاملاً متفاوت است.

خطرات مصرف بیش از حد آب

در موارد حاد، بیماران ممکن است تا ۱۵ لیتر در روز آب بنوشند. این موضوع می‌تواند سطح سدیم خون را به طور خطرناکی کاهش دهد و باعث سردرد، گیجی و تشنج شود و در موارد شدید حتی تهدیدکننده زندگی باشد.

هشدار پایانی

مصرف پایدار و توجیه‌ناپذیر آب می‌تواند نشانه بیماری زمینه‌ای باشد.
نوشیدن بیش از حد آب به خودی خود برای بدن سمی است.
در صورت مشاهده چنین علائمی، مراجعه فوری به پزشک ضروری است.

این بیماری به ما یادآوری می‌کند که دیابت، تنها به معنای مشکلات قند خون نیست و هرگونه تشنگی و دفع ادرار غیر طبیعی نیاز به بررسی پزشکی فوری دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: دیابت ، انواع دیابت ، درمان دیابت
خبرهای مرتبط
معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد؛
عدم تحرک و رژیم غذایی ناسالم از علل کاهش سن بروز دیابت
علائمی که نشان می‌دهد یک کودک پیش دیابتی است + فیلم
ارتباط نگران‌کننده بین آلودگی هوا و افزایش خطر چاقی و دیابت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
آخرین اخبار
حقایق تکان‌دهنده درباره سرنوشت اولین مهاجران مریخ
پروتکل هماهنگی فرکانسی بین ایران و آذربایجان امضا شد
ردپای مرگ؛ وقتی سلول‌ها یار کمکی ویروس‌ها می‌شوند
اعلام زمان و مکان مصاحبه چند برابر ظرفیت کارشناسی ناپیوسته فوریت‌های پزشکی
تحریم‌ها، تهدیدی خاموش، اما مرگبار برای سلامت جهانی
محدودیت واتس‌اپ برای ارسال پیام‌های ناخواسته
کشف غیر منتظره آب سنگین در یک قرص سیاره‌زا
فهرست جدید دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد
ارسال ۶۲ هزار بسته ورزشی به مدارس روستایی و مناطق محروم
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
نخستین تصویرسازی نتایج علم‌سنجی از تاریخ علم در ایران
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
افتتاح بیش از ۲ هزار فضای ورزشی در مدارس کشور
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
سه عامل نشان دهنده مشکل کمر + فیلم
رقابت دانش‌آموزان نخبه در دوازدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه ایران
انتخابات نظام پزشکی تا ساعت ۱۹ تمدید شد