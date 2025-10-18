روند صدور روادید بدون تغییر است

کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رویه صدور روادید برای اتباع افغانستان بدون تغییر باقی مانده و تنها برای بازرگانان، رانندگان، بیماران، دانشجویان و مسافران ترانزیت صادر می‌شود. این نمایندگی از مردم خواست از تجمع در مقابل کنسولگری خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد روند صدور روادید برای شهروندان افغانستان تغییری نکرده است.

در این اطلاعیه تأکید شده که روادید همچنان فقط برای بازرگانان، رانندگان، بیماران، متقاضیان تحصیلی با تأیید مرکز و متقاضیان ترانزیت در صورت امکان راستی‌آزمایی ویزای کشور مقصد صادر می‌شود.

این کنسولگری همچنین یادآور شده که روادید کار تنها پس از ثبت درخواست از سوی کارفرمایان ایرانی و از طریق سامانه‌های رسمی داخل ایران بررسی خواهد شد و حضور افراد در برابر ساختمان کنسولگری موجب اختلال در روند ارائه خدمات می‌شود.

 در پایان این اطلاعیه تصریح شده که هرگونه تغییر در روند صدور روادید فقط از طریق وب‌گاه رسمی کنسولگری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

