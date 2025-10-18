رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در اثر حادثه رانندگی در اردبیل پنج نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزبه مقدم در مورد این حادثه، گفت: ساعت ۲:۳ دقیقه بامداد ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ در تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر حادثه رانندگی در داخل شهر اردبیل و برخورد و ورود یک خودروی سواری به یک مغازه در داخل شهر اردبیل گزارش شد.

او افزود: بلافاصله سه دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، تصریح کرد: در این حادثه پنج نفر مصدوم شده بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به وسیله سه دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل شدند.

منبع:تسنیم