تلاش‌هایی برای کیفیت بهتر حمل و نقل عمومی + فیلم

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد کیفیت حمل و نقل نکاتی بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور صبح بخیر ایران‌ در خصوص کیفیت حمل و نقل توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

