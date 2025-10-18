مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: امسال یک هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی برای نیازمندان این استان از طریق پرداخت تسهیلات و کاریابی ایجاد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _البرزی گفت: در این مدت ۶۵۲ نفر از مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند از تسهیلات اشتغال بانکی و امدادی به ارزش ۶۲۰ میلیارد ریال بهره‌مند شدند.

وی بیان کرد: کمیته امداد در کنار پرداخت این تسهیلات با همکاری کارفرمایان بخش خصوصی نیز زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۹۲ نفر از مددجویان را در شرکت‌های مختلف استان فراهم کرده که تمام آنان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

البرزی در ادامه با اشاره به هدفگذاری چهار هزار فرصت شغلی در سال جاری اظهار کرد: در صورت تامین و ابلاغ اعتبارات لازم، این نهاد با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، خیران و کارفرمایان نیک‌اندیش، این هدف را تا پایان سال محقق خواهد کرد.

وی تاکید کرد: این اقدامات در راستای تحقق سیاست توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های نیازمند و حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در استان البرز انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز با تاکید بر نقش سازنده خیران و نیکوکاران در یاری‌رسانی به درمان، مسکن، جهیزیه و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و ارتقای سطح زندگی نیازمندان خاطرنشان کرد: نیکوکاران می‌توانند برای تداوم این مسیر نورانی، جهت واریز صدقه های الکترونیکی خود از طریق روش های ارسال عدد سه به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ ، کد دستوری: #۰۲۶*۸۸۷۷* اقدام کنند.

منبع کمیته امداد البرز