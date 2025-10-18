رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ثبات نسبی در بازار مرغ استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ثبات نسبی در عرضه مرغ استان طی یک ماه گذشته، علیرغم نوسانات کشوری، گفت: با تدابیر اتخاذ شده، کالا به‌صورت سهل‌الوصول در اختیار شهروندان قرار گرفت و توانستیم بخش قابل‌توجهی از نیاز استان را با قیمت مصوب مدیریت کنیم.

او با اشاره به سختی‌های موجود، افزود: پیش‌بینی می‌شود با اعلام قیمت مصوب جدید دولت، عرضه در حوزه تولید، روان‌تر از گذشته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ضمن قدردانی از تمامی فعالان زنجیره تولید و توزیع مرغ، هشدار جدی به واحد‌های صنفی و عرضه‌کنندگان داد و گفت: هرگونه افزایش قیمت خارج از مصوبه، تخلف آشکار و گرانفروشی محسوب شده و بدون اغماض، با قاطعیت تمام برخورد قانونی می‌شود.

او از استقرار اکیپ‌های نظارتی این سازمان به‌صورت مستمر و بی‌وقفه خبر داد و افزود: این گشت‌های مشترک متشکل از بازرسان بسیج اصناف، ادارات صمت و تعزیرات حکومتی، به‌طور مداوم بر بازار نظارت دارند.

مومنی گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، علاوه بر تشکیل و ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی، با هماهنگی کامل، واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد.

