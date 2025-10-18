دروازه بان تیم فوتبال سپاهان به کمیته انضباطی باشگاه احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از پیروزی تیم فوتبال سپاهان در بازی مقابل استقلال خوزستان سید حسین حسینی که از روی نیمکت بازی را تماشاکرده بود به کمیته انضباطی احضار شد.

حسین حسینی، دروازه‌بان تیم فوتبال سپاهان، در ادامه روند نیمکت‌نشینی خود در این تیم، در مصاف با استقلال خوزستان هم در ترکیب طلایی‌پوشان قرار نگرفت.

برخی رسانه‌های مدعی شدند که سید حسین حسینی در زمان بازی سپاهان و استقلال خوزستان بازی استقلال برابر مس رفسنجان را در گوشی خود تماشا می‌کرده است.

وی پس از پایان بازی نیز در مورد نیمکت نشینی اش در این بازی گفت: این موضوع را از کادر فنی بپرسید.