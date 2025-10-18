مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی گفت: :تعهدات کلی میدان نار شامل تأمین حدود ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز، ۱۷ هزار بشکه در روز نفت و ۴۸ هزار بشکه میعانات گازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید محمود میر باقری مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت وگاز زاگرس جنوبی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:میدان گازی نار، یکی از منابع مهم تأمین انرژی کشور، در سال گذشته و شش ماهه اخیر عملکردی فراتر از تعهدات داشته است، اما مسئولین بر لزوم کنترل مصرف در شرایط ناترازی انرژی تأکید میکنند.
وی ادامه داد: میدان نار در طول سال گذشته موفق شده است ۱۰ درصد بیشتر از تعهدات خود در زمینه تولید گاز را محقق سازد. این روند مثبت در شش ماهه اخیر نیز ادامه یافته، به طوری که تولید انجام شده تقریباً ۸ درصد بالاتر از میزان تعهد بوده است.
او بیان کرد:تعهدات کلی میدان شامل تأمین حدود ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز، ۱۷ هزار بشکه در روز نفت و ۴۸ هزار بشکه از یک محصول سوم (میعانات گازی) است.
میر باقری با اشاره به اینکه تولید در این میدان از سال ۱۳۶۸ آغاز شده و تا سال ۱۳۸۸ به صورت کاملاً طبیعی (بدون تزریق یا کمپرسور) انجام میگرفت افزود: نقطه عطف این میدان، راهاندازی دو ردیف دوم کمپرسور در سال ۱۳۸۸ بود که تولید را با پایداری ادامه داد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید روزانه میدان نار حدود ۱۸ میلیون متر مکعب برآورد میشود گفت: با وجود ظرفیت فعلی ۱۸ میلیون متر مکعبی، برنامههایی برای تغییرات ساختاری در تجهیزات در دستور کار است. این تغییرات شامل بهکارگیری بازار کمپرسور استارت و اصلاحاتی در کمپرسورهاست.
او افزود: با اجرای این تغییرات، هدفگذاری شده است که در چند سال آینده، تولید در سطح ۱۵ یا ۱۶ میلیون متر مکعب در روز تثبیت شود.
وی با بیان اینکه،چالش عمیق ناترازی انرژی در بخش گاز است گفت: فرآیند تولید گاز از این میدان با سختی همراه است، مصرف در بخشهای مختلف به راحتی صورت میگیرد، که این امر ضرورت کنترل و مدیریت مصرف را بیش از پیش مطرح میسازد.
او گفت: با نگاه به فصل اوج مصرف، امیدواری بالایی وجود دارد. این خوشبینی ناشی از انجام تعمیرات پیشگیرانه و فنی اساسی بر روی چاهها است. پیشبینی میشود که با آمادگی کامل فنی، نه تنها تعهدات زمستان امسال به طور کامل اجرا شود، بلکه امکان تولید مازاد نیز فراهم گردد.