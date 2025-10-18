باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پرچم بالاست + فیلم

جشنواره «شادبوم» با محوریت پرچم ایران در مصلای تهران آغاز به کار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصلی تهران تا دوم آبان میزبان خانواده‌ها در جشنواره شاد بوم است، جشنواره‌ای با محوریت پرچم ایران که در آن کودکان و نوجوانان با هم بازی می‌کنند.

 

مطالب مرتبط
پرچم بالاست + فیلم
young journalists club

جشنواره صنایع دستی روستاییان سمیرم + فیلم

پرچم بالاست + فیلم
young journalists club

جشنواره روستایی عشایری در روستای سیان جرقویه + فیلم

پرچم بالاست + فیلم
young journalists club

پرونده نمایش آئینی و سنتی بیست و دوم بسته شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دستگیری کلاهبرداران اینترنتی + فیلم
۱۱۷۲

دستگیری کلاهبرداران اینترنتی + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
ترکیه درگیر بزرگترین خشکسالی + فیلم
۷۹۴

ترکیه درگیر بزرگترین خشکسالی + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
سقوط مرگبار هواپیمای سبک در میشیگان + فیلم
۷۹۲

سقوط مرگبار هواپیمای سبک در میشیگان + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم
۷۶۰

رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم
۲۰۶

قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.