پرچم بالاست + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0635\u0644\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u062f\u0648\u0645 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0627\u062f \u0628\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a\u060c \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc\u062a \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n