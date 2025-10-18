باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - روستای ده چشمه از توابع شهرستان فارسان در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کتیبه‌های پیرغار بر روی تخته سنگی از رشته کوه زاگرس قرار دارد که در مجاورت روستای ده چشمه می‌باشد. چشمه‌های فراوانی از این غار آهکی جاری می‌شود همچنین آبشار پیر غار هم به صورت فصلی در بهار نمایان می‌شود. بر روی قسمتی از تخته سنگ پیرغار، سه سنگ نبشته به زبان فارسی حک شده که شرح لشکرکشی سردار اسعد بختیاری به تهران در جنبش مشروطه ایران است.

قلعه خان، سنگ نبشه و شیرسنگی و چشمه پیرغار از دیگر دیدنی‌های تاریخی این روستا هستند.

تصاویری از طبیعت زیبای ده چشمه شهرستان فارسان را ببینید.

عکاس: افسانه احمدی فارسانی