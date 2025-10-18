تصاویری از طبیعت زیبای ده چشمه شهرستان فارسان را ببینید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - روستای ده چشمه از توابع شهرستان فارسان در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کتیبه‌های پیرغار بر روی تخته سنگی از رشته کوه زاگرس قرار دارد که در مجاورت روستای ده چشمه می‌باشد. چشمه‌های فراوانی از این غار آهکی جاری می‌شود همچنین آبشار پیر غار هم به صورت فصلی در بهار نمایان می‌شود. بر روی قسمتی از تخته سنگ پیرغار، سه سنگ نبشته به زبان فارسی حک شده که شرح لشکرکشی سردار اسعد بختیاری به تهران در جنبش مشروطه ایران است.

قلعه خان، سنگ نبشه و شیرسنگی و چشمه پیرغار از دیگر دیدنی‌های تاریخی این روستا هستند.

تصاویری از طبیعت زیبای ده چشمه شهرستان فارسان را ببینید.

عکاس: افسانه احمدی فارسانی

برچسب ها: طبیعت زیبا ، ده چشمه
خبرهای مرتبط
پاییز رنگارنگ شهرکرد؛ کاشت ۴۴ هزار و ۵۰۰ نشاء گل فصلی در شهر
همبستگی و شور ورزش در دل طبیعت چهارمحال و بختیاری+ تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خود ده چشمش کجاست.این فقط درخت بود.تو خونه ما هم همین درختها هست فکر کنم از خونه وباغ ما گرفتید کلکها حقه باز
۰
۰
پاسخ دادن
به تماشای طبیعت زیبای ده چشمه بنشینید + تصاویر
نجات زندگی در دل امواج + تصاویر و فیلم
بهره برداری از جاده شهید خرازی تا دو ماه آینده + فیلم
اجرای ۱۲ پروژه آب و فاضلاب در نهضت ملی مسکن شهرستان های شهرکرد و بروجن
محور شهرکرد به سورشجان به طور کامل ایمن‌سازی شد
معرفی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به عنوان فعال حوزه رسانه زیست بوم فناوری و نوآوری
آخرین اخبار
معرفی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به عنوان فعال حوزه رسانه زیست بوم فناوری و نوآوری
به تماشای طبیعت زیبای ده چشمه بنشینید + تصاویر
نجات زندگی در دل امواج + تصاویر و فیلم
اجرای ۱۲ پروژه آب و فاضلاب در نهضت ملی مسکن شهرستان های شهرکرد و بروجن
محور شهرکرد به سورشجان به طور کامل ایمن‌سازی شد
بهره برداری از جاده شهید خرازی تا دو ماه آینده + فیلم