باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مرمت و کاوش‌های تازه، جزئیات معماری و زندگی روزمره شاهزادگان قاجار را بازخوانی کرده و امکان تجربه مستقیم این میراث فرهنگی را برای عموم فراهم می‌کند.

محمودی با اشاره به اینکه بازدید امروز با هدف ساماندهی کشفیات این فصل از کاوش‌ها در حال انجام است، توضیح داد: اولین فصل کاوش در سال ۱۳۷۳ انجام شد و بخش برج کاخ را در بر می‌گرفت. 8 سال بعد، در سال ۱۳۸۱، ضلع شمالی و حوض کاخ مورد مرمت و بررسی قرار گرفت و حالا فصل سوم با تمرکز بر ضلع جنوبی آغاز شده؛ فصلی که از نظر تاریخی و پژوهشی جایگاه ویژه‌ای دارد.

این مسئول بیان کرد: در این فصل، حوض ضلع جنوبی و مسیرهای هدایت آب مربوط به دوران قاجار و پهلوی اول را از زیر خاک بیرون آوردیم. این مسیرها اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی روزمره و معماری کاخ به ما می‌دهند. مثلاً مسیر هدایت آب نشان می‌دهد که چگونه شاهزادگان و خدمتکاران در فصل‌های مختلف سال، از این آب استفاده می‌کردند. این‌ها جزئیات کوچکی است اما برای پژوهشگران فوق‌العاده مهم است.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: رویکرد ما در این پروژه، بازخوانی دقیق گذشته و بازسازی آگاهانه‌ ارزش‌های تاریخی کاخ است؛ نه صرفاً ترمیم ظواهر آن. هدف این است که بنا دوباره جان بگیرد. دیوارکشی‌ها، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و مرمت آینه‌کاری‌ها گامی در جهت احیای روح کاخ هستند. ما می‌خواهیم بازدیدکننده هنگام ورود فضایی زنده و پویا را تجربه کند.

محمودی با لحنی جدی ابراز کرد: در فرآیند مرمت ما تنها با مصالح و ابزار سروکار نداریم؛ در حقیقت با لایه‌های زمان گفت‌وگو می‌کنیم. هر جزء از این بنا، نشانه‌ای از درک و تجربه نسل‌های پیشین است و آنچه برای ما اهمیت دارد، حفظ این گفت‌وگو میان گذشته و امروز است.