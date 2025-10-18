وی با اشاره به دیوارها گفت: میبینید این ترکها و آسیبها هرکدام داستانی دارند؛ بعضی از زلزله، بعضی از گذر زمان و بعضی هم از فراموشی. وظیفه ما این است که آنها را بخوانیم، بفهمیم و حفظ کنیم. وقتی درباره چالشهای مرمت و کاوش پرسیدم، محمودی شانهای بالا انداخت و گفت: کار سادهای نیست. گاهی با بودجه محدود، تصمیم میگیریم کدام بخش را اول مرمت کنیم. گاهی هم با کشفیات غیرمنتظره روبهرو میشویم که مسیر کار را عوض میکند. اما هرچقدر هم سخت باشد، ارزشش را دارد.
وی ابراز کرد: بودجه امسال تا حدی از سوی سازمان برنامه و بودجه استان تأمین شده و پیشرفت کار بسیار امیدوارکننده است. این منابع مالی امکان انجام بخشهای حیاتی کار مرمت و کاوش را فراهم کرده و باعث شده تیم بتواند با دقت و سرعت بیشتری پیش برود.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تصریح کرد: با این حال، تکمیل بودجه برای سال آینده اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در صورت عدم تامین اعتبار مناسب و به موقع ممکن است اجرای برخی برنامهها و بخشهای مهم پروژه با تأخیر مواجه شوند. اگر تخصیص کامل اعتبار محقق شود، نه تنها امکان آغاز فصل چهارم کاوش فراهم خواهد شد، بلکه روند اجرایی پروژه نیز شتاب بیشتری میگیرد و تیم میتواند همزمان روی چند بخش کار کند، بدون اینکه کیفیت و دقت کار کاهش یابد.
این مسئول تاکید کرد: در واقع، تأمین بودجه کامل، به معنای کوتاه شدن فاصله میان تحقیق، مرمت و کاوشهاست. علاوه بر این، سرمایهگذاری مناسب، امنیت سازه و حفظ جزئیات تاریخی را نیز تضمین میکند و این اطمینان را ایجاد میکند که کاخ به شکل درست و پایدار به نسلهای آینده منتقل میشود.
وی در پایان خبر داد: با پیشرفتهای حاصل شده و تکمیل بخشهای مرمت، برنامهریزی شده است که در ۲۰ روز آینده درهای کاخ به روی عموم مردم باز شود تا همه بتوانند تجربهای ملموس از تاریخ و معماری قاجار داشته باشند. بازدید ما از کاخ سلیمانیه به پایان رسید.