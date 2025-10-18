کاخ سلیمانیه با دیوار‌های آجری، سقف‌های چوبی و آینه‌کاری‌های ظریف، آماده استقبال از بازدیدکنندگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مرمت و کاوش‌های تازه، جزئیات معماری و زندگی روزمره شاهزادگان قاجار را بازخوانی کرده و امکان تجربه مستقیم این میراث فرهنگی را برای عموم فراهم می‌کند.
 
محمودی با اشاره به اینکه بازدید امروز با هدف ساماندهی کشفیات این فصل از کاوش‌ها در حال انجام است، توضیح داد: اولین فصل کاوش در سال ۱۳۷۳ انجام شد و بخش برج کاخ را در بر می‌گرفت. 8 سال بعد، در سال ۱۳۸۱، ضلع شمالی و حوض کاخ مورد مرمت و بررسی قرار گرفت و حالا فصل سوم با تمرکز بر ضلع جنوبی آغاز شده؛ فصلی که از نظر تاریخی و پژوهشی جایگاه ویژه‌ای دارد.
 
 این مسئول بیان کرد: در این فصل، حوض ضلع جنوبی و مسیرهای هدایت آب مربوط به دوران قاجار و پهلوی اول را از زیر خاک بیرون آوردیم. این مسیرها اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی روزمره و معماری کاخ به ما می‌دهند. مثلاً مسیر هدایت آب نشان می‌دهد که چگونه شاهزادگان و خدمتکاران در فصل‌های مختلف سال، از این آب استفاده می‌کردند. این‌ها جزئیات کوچکی است اما برای پژوهشگران فوق‌العاده مهم است.
 
معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: رویکرد ما در این پروژه، بازخوانی دقیق گذشته و بازسازی آگاهانه‌ ارزش‌های تاریخی کاخ است؛ نه صرفاً ترمیم ظواهر آن. هدف این است که بنا دوباره جان بگیرد. دیوارکشی‌ها، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و مرمت آینه‌کاری‌ها گامی در جهت احیای روح کاخ هستند. ما می‌خواهیم بازدیدکننده هنگام ورود فضایی زنده و پویا را تجربه کند.
 
محمودی با لحنی جدی ابراز کرد: در فرآیند مرمت ما تنها با مصالح و ابزار سروکار نداریم؛ در حقیقت با لایه‌های زمان گفت‌وگو می‌کنیم. هر جزء از این بنا، نشانه‌ای از درک و تجربه نسل‌های پیشین است و آنچه برای ما اهمیت دارد، حفظ این گفت‌وگو میان گذشته و امروز است.
 
وی با اشاره به دیوارها گفت: می‌بینید این ترک‌ها و آسیب‌ها هرکدام داستانی دارند؛ بعضی از زلزله‌، بعضی از گذر زمان و بعضی هم از فراموشی. وظیفه ما این است که آن‌ها را بخوانیم، بفهمیم و حفظ کنیم. وقتی درباره چالش‌های مرمت و کاوش پرسیدم، محمودی شانه‌ای بالا انداخت و گفت: کار ساده‌ای نیست. گاهی با بودجه محدود، تصمیم می‌گیریم کدام بخش را اول مرمت کنیم. گاهی هم با کشفیات غیرمنتظره روبه‌رو می‌شویم که مسیر کار را عوض می‌کند. اما هرچقدر هم سخت باشد، ارزشش را دارد.
 
وی ابراز کرد: بودجه امسال تا حدی از سوی سازمان برنامه و بودجه استان تأمین شده و پیشرفت‌ کار بسیار امیدوارکننده است. این منابع مالی امکان انجام بخش‌های حیاتی کار مرمت و کاوش را فراهم کرده و باعث شده تیم بتواند با دقت و سرعت بیشتری پیش برود.
 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تصریح کرد: با این حال، تکمیل بودجه برای سال آینده اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در صورت عدم تامین اعتبار مناسب و به موقع ممکن است اجرای برخی برنامه‌ها و بخش‌های مهم پروژه با تأخیر مواجه شوند. اگر تخصیص کامل اعتبار محقق شود، نه تنها امکان آغاز فصل چهارم کاوش فراهم خواهد شد، بلکه روند اجرایی پروژه نیز شتاب بیشتری می‌گیرد و تیم می‌تواند همزمان روی چند بخش کار کند، بدون اینکه کیفیت و دقت کار کاهش یابد.
 
این مسئول تاکید کرد: در واقع، تأمین بودجه کامل، به معنای کوتاه شدن فاصله میان تحقیق، مرمت و کاوش‌هاست. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مناسب، امنیت سازه و حفظ جزئیات تاریخی را نیز تضمین می‌کند و این اطمینان را ایجاد می‌کند که کاخ به شکل درست و پایدار به نسل‌های آینده منتقل می‌شود.
 
وی در پایان خبر داد: با پیشرفت‌های حاصل شده و تکمیل بخش‌های مرمت، برنامه‌ریزی شده است که در ۲۰ روز آینده درهای کاخ به روی عموم مردم باز شود تا همه بتوانند تجربه‌ای ملموس از تاریخ و معماری قاجار داشته باشند. بازدید ما از کاخ سلیمانیه به پایان رسید. 
برچسب ها: میراث فرهنگی ، کاخ سلیمانیه
