فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی برای برگزاری در بهمن ماه سال جاری منتشر شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان - فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش‌های مختلف و با شعار تئاتر برای همبستگی و امید با تاکید بر تولید آثار نوآورانه و میان‌رشته‌ای منتشر شد‌.

نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی، تئاتر ملل، بخش ایران‌ من، دیگرگونه‌های اجرایی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر، فجر پلاس بخش‌های مختلف این رویداد ملی و بین‌المللی به شمار می‌آیند. 

علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد مهم هنری می‌توانند از روز دوشنبه ۲۸مهرماه نسبت به ارائه مدارک لازم و ثبت تقاضای حضور خود در بخش‌های مختلف جشنواره از طریق درگاه جشنواره به نشانی https://fitf.theater.ir اقدام کنند. 

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن ماه ۱۴۰۴ به دبیری سید وحید فخر موسوی برگزار خواهد شد.

برچسب ها: جشنواره تئاتر فجر ، هنرهای نمایشی
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
دولت باید به جای چهره‌های شناخته شده، به کشف و پرورش استعداد‌های نو بپردازد
دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد
توضیح وزارت فرهنگ درباره حواشی یک اختتامیه تئاتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«خانم‌های این خانه»؛ قصه زنانی که برای داشتن جامعه‌ای انقلابی تلاش کردند
آخرین اخبار
«خانم‌های این خانه»؛ قصه زنانی که برای داشتن جامعه‌ای انقلابی تلاش کردند
هم‌نوایی هنرمندان و اهالی رسانه ملی در هفته «فارسِ ایران»
آغاز اکران بین‌المللی «مست عشق» و پوستری جدید از «مجنون»
آیین تشییع و خاکسپاری «سعید مظفری» برگزار شد
اعلام تاریخ مراسم خاکسپاری یک هنرمند
وزارت ارشاد حامی هنرمندان است + فیلم