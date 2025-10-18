فیلم کوتاه «او اینجا نیست» به نویسندگی و کارگردانی سعید سیری برنده جایزه بهترین کارگردانی جشنواره پیجن ایسلند شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «او اینجا نیست» به نویسندگی و کارگردانی سعید سیری در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «پِیجِن» (PIFF) که در ایستافردر ایسلند برگزار شد، جایزه بهترین کارگردانی بخش کوتاه‌ این رویداد هنری را از آن خود کرد.‌

سارا مایلی و علیرضا گیلوری بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

این فیلم ۱۴ دقیقه‌ای، داستان دختری ۹ ساله به نام کیانا را روایت می‌کند که بر اثر یک اتفاق دچار آسیب روانی عمیقی می‌شود و ناگهان درمی‌یابد که دفترچه نقاشی‌اش قدرتی جادویی دارد که قادر است محیط اطراف را تغییر دهد.

جشنواره پیجن PIFF از ۹ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ برابر ۱۷ تا ۲۰ مهر با استقبال از فیلم‌هایی از سراسر جهان و تأکید بر تنوع فرهنگی برگزار شد تا همچون دوره‌های قبل بستری برای نمایش آثار نوآورانه و بین‌المللی فراهم کند.

«او اینجا نیست» پیش از به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین فیلم جشنواره Hecare کانادا انتخاب شده است.