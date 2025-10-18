فیلم کوتاه «او اینجا نیست» به نویسندگی و کارگردانی سعید سیری برنده جایزه بهترین کارگردانی جشنواره پیجن ایسلند شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان -  فیلم کوتاه «او اینجا نیست» به نویسندگی و کارگردانی سعید سیری در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «پِیجِن» (PIFF) که در ایستافردر ایسلند برگزار شد، جایزه بهترین کارگردانی بخش کوتاه‌ این رویداد هنری را از آن خود کرد.‌

سارا مایلی و علیرضا گیلوری بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند. 

این فیلم ۱۴ دقیقه‌ای، داستان دختری ۹ ساله به نام کیانا را روایت می‌کند که بر اثر یک اتفاق دچار آسیب روانی عمیقی می‌شود و ناگهان درمی‌یابد که دفترچه نقاشی‌اش قدرتی جادویی دارد که قادر است محیط اطراف را تغییر دهد.

جشنواره پیجن  PIFF از ۹ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ برابر ۱۷ تا ۲۰ مهر با استقبال از فیلم‌هایی از سراسر جهان و تأکید بر تنوع فرهنگی برگزار شد تا همچون دوره‌های قبل بستری برای نمایش آثار نوآورانه و بین‌المللی فراهم کند.

«او اینجا نیست» پیش از به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین فیلم جشنواره Hecare کانادا انتخاب شده است.

برچسب ها: فیلم کوتاه ، جشنواره فیلم
خبرهای مرتبط
نشست رسانه‌ای چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه
نشست خبری جشنواره فیلم کوتاه تهران؛
بهروز شعیبی: بخش مقاومت به جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد/ اکران آثار فیلمسازان نامدار
درخشش فاطمه بازارخاک در جشنواره فیلم فرانک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«خانم‌های این خانه»؛ قصه زنانی که برای داشتن جامعه‌ای انقلابی تلاش کردند
آخرین اخبار
«خانم‌های این خانه»؛ قصه زنانی که برای داشتن جامعه‌ای انقلابی تلاش کردند
هم‌نوایی هنرمندان و اهالی رسانه ملی در هفته «فارسِ ایران»
آغاز اکران بین‌المللی «مست عشق» و پوستری جدید از «مجنون»
آیین تشییع و خاکسپاری «سعید مظفری» برگزار شد
اعلام تاریخ مراسم خاکسپاری یک هنرمند
وزارت ارشاد حامی هنرمندان است + فیلم