رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در کاخ سفید بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در کاخ سفید بود. این دیدار بخشی از تلاش‌های تازه برای خاتمه دادن به جنگ بیش از سه ساله روسیه در اوکراین محسوب می‌شود.

ترامپ که پس از برقراری آتش‌بس در خاورمیانه احساس پیروزی می‌کند، درباره پایان دادن به جنگی که زمانی ادعا کرده بود در یک روز می‌تواند آن را حل کند، ابراز خوش‌بینی کرد. او گفت: «من رئیس‌جمهور میانجی هستم و در حال میانجیگری یک وضعیت آسان نیستم.»

در این دیدار درباره چن موضوع کلیدی بحث شد:

۱. مخالفت ترامپ با درخواست موشک‌های تاماهاوک

ترامپ به نظر می‌رسد درخواست اوکراین برای دسترسی به موشک‌های کروز دوربرد تاماهاوک را رد کرد و گفت ارائه این مهمات برای واشنگتن «آسان» نیست. او گفت: «امیدوارم به آن نیاز نداشته باشند. امیدوارم بتوانیم جنگ را تمام کنیم بدون اینکه به تاماهاوک فکر کنیم.»

زلنسکی در این دیدار پیشنهاد داد که اوکراین می‌تواند «هزاران» پهپاد خود را در ازای دریافت موشک‌های دوربرد آمریکایی به این کشور تحویل دهد. کارشناسان نظامی به The Hill گفته‌اند که موشک‌های تاماهاوک می‌توانند قابلیت اوکراین برای هدف قرار دادن تأسیسات انرژی روسیه را افزایش دهند.

۲. دیدگاه‌های متضاد درباره پوتین

ترامپ دیدگاه خوش‌بینانه‌ای درباره پایان جنگ ارائه داد و به تماس تلفنی خود با پوتین اشاره کرد که به گفته او پیشرفت‌هایی در تمایل مسکو برای انجام معامله داشته است. در مقابل، زلنسکی با اشاره به حملات موشکی اخیر روسیه، گفت: «فکر می‌کنم پوتین آماده نیست. اما مطمئنم با کمک شما می‌توانیم این جنگ را متوقف کنیم.»

۳. تعریف از ظاهر زلنسکی

ترامپ از کت جدید زلنسکی تعریف کرد و گفت: «فکر می‌کنم او با این کت زیبا به نظر می‌رسد. بسیار شیک است.» این در حالی است که زلنسکی در دیدار فوریه خود با ترامپ به دلیل نپوشیدن کت مورد انتقاد برخی محافظه‌کاران قرار گرفته بود.

۴. انتقاد از اسپانیا به دلیل هزینه‌های دفاعی

ترامپ اسپانیا را به دلیل عدم تعهد به افزایش هزینه‌های دفاعی به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اسپانیا به ناتو وفادار نبوده است. فکر می‌کنم باید توبیخ شوند.»

۵. واکنش تند ترامپ به مادورو

ترامپ در واکنش به سوالی درباره نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، با لحنی تند گفت: «او نمی‌خواهد با آمریکا دربیفتد.» این اظهارات نشان می‌دهد که ممکن است عملیات نظامی آمریکا در دریای کارائیب تشدید شود.

منبع: هیل

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رئیس جمهور اوکراین ، جنگ اوکراین و روسیه
