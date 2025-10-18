مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان گفت: در شهر سنندج نیز از ۳۰۰ کیلومتر فیبرنوری برنامه‌ریزی شده، ۱۸۸ کیلومتر(معادل ۶۲ درصد) آن انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  آرام حیدری اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، در کامیاران ۴۵ کیلومتر فیبرنوری اجرا خواهد شد که تاکنون ۲۴ کیلومتر آن معادل ۵۳ درصد انجام شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای کیفیت و سرعت ارتباطات در استان، ادامه داد: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها به عنوان بزرگترین و مهمترین پروژه ارتباطاتی کشور بوده که با جدیت در حال انجام است.

حیدری تاکید کرد: از تمام ظرفیت‌ها برای اجرای این طرح و اتصال تمام شهرهای استان به شبکه پرسرعت فیبر نوری استفاده می‌کنیم.

وی افزود: در صورت همکاری دستگاههای اجرایی استان و تسریع در صدور مجوزها و استعلام های مربوطه از طرف دستگاه‌های متولی و شهرداری های استان، اجرای پروژه در استان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

برچسب ها: طرح فیبرنوری ، کردستان ، اجرای طرح
