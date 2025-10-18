باشگاه خبرنگاران جوان - واسیل ترزیف، شهردار صوفیه، از کارلوس ناسار، قهرمان وزنه‌برداری جهان استقبال کرد. این فوق ستاره اهل چرون بریاگ که هفته پیش سومین عنوان قهرمانی جهانش را کسب کرد، بار دیگر درباره مشکلاتش با فدراسیون و آینده‌اش در ورزش بلغارستان به صحبت پرداخت.

او اذعان کرد که پس از تمام مشکلاتی که در ماه‌های اخیر با آنها روبه‌رو بوده است، درباره اینکه آیا می‌تواند به رقابت برای بلغارستان ادامه دهد یا خیر، تردید دارد. او یک سال است که از فدراسیون وزنه‌برداری بلغارستان بودجه‌ای را دریافت نکرده.

ناسار قاطعانه اعلام کرد که قصد ندارد تا زمانی که استفان بوتف عضوی از فدراسیون وزنه‌برداری بلغارستان است، قراردادی را با این نهاد امضا کند. او گفت: آخرین وضعیت این است که من قصد ندارم تا وقتی که استفان بوتف در فدراسیون است، قرارداد امضا کنم. استفان بوتف هنوز با مدیر برنامه‌های من تماس نگرفته است. او انتظار دارد که ما با او تماس بگیریم. او نمی‌تواند شرایط تمرین ما را برآورده کند و هیچ راهی برای امضای قرارداد وجود ندارد. فدراسیون به‌درستی کار نمی‌کند و حتی بودجه‌ای برای پوشش تیم و هزینه‌های من ندارد. من به هیچ سیاستمداری وابسته نیستم و از سیاستمداران پولی دریافت نکرده‌ام. خوب نیست که این طور با کسی در ارتباط باشم.

رکورددار جهان در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: من تمام تلاش خود را می‌کنم تا در کشورم بمانم و پرچم بلغارستان را به اهتزاز درآورم ولی با این شرایط بیشتر و بیشتر به ترک کشورم فکر می‌کنم.

او افزود که پیشنهاد‌هایی از خارج از بلغارستان دارد، اما هنوز به دنبال راهی برای ماندن در کشورش است. قهرمان المپیک در پایان گفت: من تماس‌های زیادی دارم ولی به دنبال گزینه‌ای برای ماندن هستیم. من بیشتر از فدراسیون اسپانسر دارم. همچنین پیشنهاد‌هایی از اسپانسر‌های جدید دارم. من از بودجه خودم برای جمع‌آوری پول برای بلغارستان استفاده می‌کنم.