مدیرکل راه و شهرسازی قزوین از تحویل پنج هزار واحد مسکونی طی روز‌های آینده و سه هزار واحد دیگر تا پایان سال در چارچوب نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی دائی دائی مدیرکل راه و شهرسازی قزوین در نشست شورای تامین مسکن استان قزوین گفت: در طرح نهضت ملی مسکن، صلاحیت ۲۸ هزار و ۲۸۹ متقاضی در این استان به صورت نهایی تایید شده است.

وی افزود: پروژه‌های مسکن در قالب چهار فاز و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده که ۶۷ درصد آن به صورت انبوه‌سازی بوده و در این زمینه، قزوین رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

این مسئول با اشاره به عملکرد استان در حوزه نهضت ملی مسکن بیان کرد: از ۲۵ هزار واحد برنامه‌ریزی شده در سال‌های گذشته، ۲ هزار و ۳۲۳ واحد آن احداث و تحویل متقاضیان شده و پنج هزار واحد دیگر نیز طی روز‌های آینده واگذار خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، سه هزار واحد دیگر تا پایان سال جاری تحویل متقاضیان می‌شود که برای این تعداد، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل زیرساخت‌ها، از جمله آسفالت معابر و خیابان‌ها نیز به انجام رسیده است.

دائی دائی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: از مجموع واحد‌هایی که بایستی تسهیلات ساخت دریافت کنند، ۲ هزار و ۲۴۰ واحد فاقد قرارداد با بانک‌ها هستند و پروژه‌های دارای قرارداد نیز تنها ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: جلسات متعددی با بانک‌ها تشکیل شده و آنها قول داده‌اند همکاری لازم را برای حل و فصل این مشکل انجام دهند.

افتتاح ۲۸۱۴ واحد نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن قزوین

اصغر گونجی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین هم گفت: عملیات اجرایی چهار پروژه نهضت ملی مسکن در مناطق مهرگان، اقبالیه، بویین‌زهرا و آبیک به پایان رسیده و در مجموع دو هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی آماده افتتاح و تحویل به متقاضیان است.

وی افزود: در پروژه آبیک، عملیات آماده‌سازی تکمیل شده و با همکاری شهرداری مراحل پایانی اجرای زیرساخت‌ها انجام گرفته است. همچنین در پروژه ۶۱۲ واحدی مهرگان، از امروز عملیات آسفالت آغاز شده و ظرف یک هفته آینده به پایان خواهد رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین ادامه داد: در طرح ۱۰۲۰ واحدی اقبالیه نیز پیمانکار مشغول اجرای جدول‌گذاری و زیرسازی است و تا دو هفته آینده آسفالت آن تکمیل می‌شود. در پروژه بویین‌زهرا نیز آسفالت و جدول‌گذاری بر عهده شهرداری است که تاکنون نیمی از کار اجرا شده است. این مسوول با اشاره به طرح مسکن محرومان بیان کرد: در این حوزه سهمیه‌ای معادل یک‌هزار و ۴۰۰ واحد برای استان در نظر گرفته شده که تاکنون زمین ۵۵۱ واحد تأمین شده است.

گونجی افزود: در دو روستای رشتقون و فارسیان، به‌دلیل حذف پیمانکار، پروژه‌ها به‌صورت مستقیم به متقاضیان واگذار شده، اما کمبود زیرساخت‌هایی مانند آب و برق موجب کندی پیشرفت آنها شده است و مشکلات متعددی در حوزه زیرساخت این مناطق وجود دارد.

