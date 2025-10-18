باشگاه خبرنگاران جوان - سرعت اینترنت یکی از فاکتور‌های کیفی خدمات اینترنتی محسوب می‌شود و از مهم‌ترین دغدغه‌های کاربران اینترنتی به شمار می‌رود. وب‌سایت Speedtest یکی از سایت‌هایی است که هر ماه شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشور‌ها بررسی می‌کند.

طبق آخرین آمار منتشر شده در وب سایت اسپیدتست، تا ماه سپتامبر ۲۰۲۵ میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل ۹۳.۴۷ مگابیت برثانیه، میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۳.۲۳ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۲۵ میلی ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه جهانی سرعت دانلود ۱۰۶.۸۴ مگابیت بر ثانیه، میانه جهانی سرعت آپلود ۵۶.۹۵ مگابیت برثانیه و تأخیر ۹ میلی ثانیه است.

رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ به ترتیب به امارات متحده عربی (۶۲۴.۸۷)، قطر (۵۰۸.۴۹)، کویت (۴۱۱.۷۵)، برزیل (۲۴۳.۶۲) و بلغارستان (۲۲۹.۴۹) تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان به ترتیب سنگاپور (۴۰۰.۶۸)، شیلی (۳۵۲.۶۳)، هنگ گنگ (۳۳۸.۸۱)، امارات متحده عربی (۳۳۴.۱۳)، فرانسه (۳۱۶.۰۲) تعلق دارد.

بر اساس اطلاعات این وب سایت، در زمان بررسی شده میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۵۵.۳۰ مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۲.۳۷ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۲۶ میلی ثانیه است.

در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در ایران ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود ۵.۵۶ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۲۴ میلی ثانیه است.

منبع: ایسنا